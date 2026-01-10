過期豬排改標銷門市 無良商遭判刑 3

彰化的全芳味食品公司的蔡姓負責人購買了2萬3000餘片「大豬排」後，因銷售不佳不甘受損，竟將逾期未售完的2萬1000餘片豬排，將生產日期改標後在門市或以LINE團購群組銷售，被檢調於113年底查獲，高雄地院審理後，判處蔡姓負責人徒刑1年6月，並沒收21萬8000千元犯罪所得；全芳味食品公司判處罰金100萬元。可上訴。

檢方起訴指出，蔡某經營的全芳味食品公司於111年4月7日、18向某食品公司購買「大豬排」386箱，共計21360片，由全芳味公司員工在門市或以LINE團購群組方式銷售。

由於這批豬排銷售不佳，蔡某明知豬排的生產日期為110年9月17日，有效期限為111年9月16日，到了111年9月17日該批大豬排均已逾期，但蔡某不甘損失，竟然自111年10月4日起至113年6月3日，陸續在豬排標籤上動手腳。

周某指示魏姓、楊姓員工利用周末公司員工未上班時，聘僱不詳外勞臨時工，以去漬油將原印製於大豬排商品上的生產日期、有效日期擦掉後，再以打印機印上當日往後延長半年之不實有效期限，由全芳味公司員工在門市或以LINE團購群組方式，以每包80元價格販售，賣出80箱，詐得12萬8000元。

蔡某於113年6月5日，將尚未售完的227箱「大豬排」移至其承租的冷凍倉庫後，再於113年6月26日前某日，將10箱「大豬排」載運全芳味公司347號倉庫後，聘僱不詳外勞臨時工，以上開方式將有效日期打印不實之有效日期後，於113年6月26日以每包80元之價格販售「泰安大豬排」200包新北市某公司詐得1萬6000元，該公司再以臉書直播銷售給消費者大眾。

蔡某又於113年10月11日前某日，將60箱「大豬排」載運全芳味公司347號倉庫後，聘僱不詳外勞臨時工改標後，以每包70元之價格販售「大豬排」1200包給不知情的海鮮肉品有限公司，詐得8萬4000元，該海鮮肉品公司再鋪貨至該公司位於台南、高雄地區各門市，銷售予消費大眾。

合議庭依蔡某使用手機、庫存表、進出貨紀錄，證人的證述及下游公司販售「大豬排」之貼文，南投縣政府衛生局函附食品衛生稽查工作紀錄表及稽查照片等證物，認定蔡某及全芳味食品公司違反食品安全衛生管理法之販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞、刑法詐欺取財、行使偽造私文書及商品虛偽標記罪。

審酌蔡某在被上游出售大豬排的廠商通知下架後，尚知立即將存放冷凍倉庫之逾期食品451箱回收處理、銷毀，蔡某於偵審中自白，甚有悔意，且於本院審理時先後與豬排商品的上、下游廠商達成和解，因此判刑1年6月。

至於全芳味公司依食品安全衛生管理法第49條第5項所科處之罰金刑，屬「兩罰規定」，行為人與法人同負其責，因此判罰金100萬元。

