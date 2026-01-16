過期黑米流入賣場 民眾質疑桃園食安稽查流於形式

於愛買桃園店購買促銷黑米商品，返家後拆封發現產品已發霉結塊，進一步查看包裝效期，竟標示為2020年12月27日。圖：翻攝自Threads 0823ariel

有民眾在社群平台Threads發文指出，日前於愛買桃園店購買促銷黑米商品，返家後拆封發現產品已發霉結塊，進一步查看包裝效期，竟標示為2020年12月27日，明顯已過期多年。該名民眾隨即保留發票與產品照片，並透過1999市民專線向桃園市政府衛生局反映，質疑賣場販售過期食品，恐影響消費者食用安全。

民眾出示購買明細。圖：翻攝自Threads 0823ariel

不過，該名民眾也在 Threads 貼文中表示，事後收到衛生局回覆，指出稽查人員前往現場查核時，未在架上發現逾期產品，且業者具備進銷貨紀錄，因此「無法認定異常」。相關說法曝光後，引發網友熱議，民眾質疑，自己所提供的發票與發霉產品照片是否被忽視，直言若僅因稽查當日未見商品，就無法認定違規，恐讓檢舉制度流於形式，也讓消費者權益難以保障。

衛生局表示，該業者已被列為重點查核對象，後續將不定期稽查，若查獲具體違規情事，將依法處理。圖：衛生局提供

對此，衛生局回應指出，針對民眾在社群平台反映賣場疑似販售過期變質食品一案，獲報後即錄案並派員進行無預警稽查。雖未於現場查獲同批次違規產品，但仍將民眾提供的照片與消費憑證列為重要依據，並要求業者針對進貨、庫存及效期管理提出完整書面說明，並加強內部品管流程。衛生局進一步表示，該業者已被列為重點查核對象，後續將不定期稽查，若查獲具體違規情事，將依法處理。

對於民眾反映購買到過期黑米一事，愛買桃園店也提出進一步說明。公關主任劉濡慧指出，事件發生後，民眾並未先向賣場反映，而是直接透過1999市民專線向桃園市政府衛生局通報，公司是在接獲主管機關通知後，才掌握相關情形。她說明，衛生局已於1月6日到店進行全面查驗，現場及庫存均未發現販售過期米品；除賣場內部查核外，愛買也已主動聯繫該批次米品的供應業者同步進行調查，釐清商品來源、流向與效期標示情形。目前相關賣場與米品供應業者仍持續查核中，並配合主管機關後續查察，以釐清事件經過、維護商譽與消費者信賴。

