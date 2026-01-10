過期2年改標繼續賣！9000片「殭屍豬排」流入市面 黑心負責人慘了

記者洪志正達／高雄報導

彰化縣全芳味食品公司負責人蔡男，於2022年間購入2萬3000片豬排，因銷售不佳就涉嫌過期後指示員工竄改有效日期繼續販售，將近9000多片過期豬排因此流入市面，案經雄檢偵結後，依違反食安法將蔡男及公司起訴，案經高雄地院審理後，依販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞判處1年半徒刑，並開罰全芳味公司100萬元。

判決指出，蔡男於2022年4月間，向南部一間30多年老字號的肉品公司購入入2萬3000片豬排，但因銷售情況不佳，到同年9月份才賣出不到2000片，蔡男由於不堪損失，指使員工將原先標示以去漬油抹除後，再打印不實的有效日期，以每包70到80院的價格上架到LINE團購，包含不知情的下游廠商因此進貨販售，以及直播平台等。

直到2024年10月中，肉品公司員工在網路上看到豬排商品販售中，察覺有異，於是透過內部管道確認後，發現該批豬排已經在2022年下架，趕忙向警方報案，檢警於獲報後前往全芳味公司搜索後，果然在冷凍倉庫中發現了451箱過期豬排。

案經高雄地院審理後，認為負責人蔡男2年多來已經販售3000多包逾期豬排，使得不知情的消費者及廠商都購入，雖然蔡男認罪並請求緩刑，但法官認為食安關乎國民健康，因此將其請求駁回，依涉犯販賣逾有效日期食品，情節重大足以危害人體健康之虞罪嫌判處1年6個月徒刑，並將21萬8000元沒收，公司開罰100萬元，全案可上訴。

