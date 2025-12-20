過海關走路怪怪...女旅客裙底竟藏39隻活龜！

深圳一名走私客裙底竟然藏了39隻活烏龜。（圖／央視）

大陸年輕人對異寵的熱愛正催生一條暗藏風險的走私產業鏈，成功一次可賺取台幣千元的利潤。深圳海關近期攔截了多起走私案例，包括一名女子因步伐怪異被查獲裙底藏有39隻活烏龜。除此之外，還有男子口袋中藏匿變色龍，以及短短5分鐘內查獲多達68隻侏儒側頸龜的案例。專家提醒，這些異寵可能攜帶病毒或寄生蟲，對特定人群構成健康威脅。

在深圳海關的一次例行檢查中，關員發現一名穿著寬鬆黑裙的女子步伐異常怪異。海關人員上前攔查後，赫然發現她的裙底密密麻麻藏了整整39隻活體烏龜。

深圳海關所屬文錦渡海關關員吳慶榮表示，這名女子利用緊身褲在左右大腿處綁藏了這些活體烏龜。更令人驚訝的是，在短短約5分鐘後，他們又在另一名女性旅客身上查獲用相同走私手法藏匿的29隻烏龜。

這些被查獲的烏龜全都是「侏儒側頸龜」，屬於全球體型最小的側頸龜類，體長僅約10到12公分。據了解，走私者若成功將這些動物帶入境內，每趟可賺取約台幣1000元的帶貨費。

除了烏龜走私案例外，深圳海關還查獲了其他類型的異寵走私。深圳海關所屬皇崗海關關員孟志意發現一名男子走路時身體微微傾斜、步伐不穩，像是在刻意掩飾什麼。更可疑的是，該男子褲子口袋的位置明顯鼓起，看起來十分臃腫。經檢查，從其左手邊口袋掏出兩個布袋，打開後發現裡面竟然裝了4隻七彩變色龍。

孟志意解釋，這些七彩變色龍被認為是避役科中色彩變化最豐富的種類，可以表現出其他避役少見的藍色。由於外型鮮豔、性情溫和，七彩變色龍已成為大陸異寵市場的新寵，也讓不少人鋌而走險，透過走私活體動物賺取快錢。

然而，飼養異寵背後暗藏諸多風險。北京就曾發生一起案例，一名男子因寵物蛇生病無法進食，改用人工餵食時意外遭咬，釀成悲劇。該名北京民眾黃先生表示，五步蛇的溶血性毒素對傷口區域特別是大拇指區域破壞嚴重，導致他的大拇指壞死最終需要截肢。專家提醒，部分異寵可能攜帶病毒或寄生蟲，孕婦、兒童、長者以及免疫力較低族群應盡量避免飼養，以免危及健康。

