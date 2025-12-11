過海關鈴響「輻射超標千倍」！一查竟是護身符…他嚇：朋友送的

國際中心／綜合報導



中國大連周水子機場近期出現一起罕見事件，一名入境旅客通過核輻射監測門時，警報突然響起，驚動海關人員前來排查原因，沒想到卻發現一切「能量來源」來自於旅客佩戴在胸前的一枚「護身符」，實際測驗之下，其輻射劑量竟高達168.6μSv/h，比現場本底值高出 1686倍，該名「護身符」擁有者更透露此隨身物是自己好友送的「祝福禮物」，讓大批網友震驚：「真是好朋友啊……」。





該吊飾輻射劑量高達 168.6μSv/h，超出現場本底值 1686 倍，核素分析確認含有被列為第一類致癌物的釷-232。（圖／翻攝自微博）

中國大連周水子機場一名入境旅客通過核輻射監測門時，警報大響引來海關人員排查，經檢測發現旅客佩戴在胸前的一枚「護身符」竟是引發警報主因，海關人員發現其輻射劑量高達 168.6μSv/h，比現場本底值高出1686倍，海關人員隨後進行核素分析，確認該飾品含有放射性物質 釷-232（Th-232），該名旅客震驚透露這枚「護身符」是朋友送的禮物，本以為是象徵保平安的飾品，沒想到竟輻射大超標，目前相關單位已依規定對超標物品作退運或移交專業機構處置。

旅客驚訝透露這是朋友送的保平安禮物，竟成「輻射風險來源」，讓網友嚇傻喊：「這朋友要絕交吧？」（圖／翻攝自微博）

事實上，釷-232已被世界衛生組織國際癌症研究機構列為「第一類致癌物」，長期暴露可能增加罹患白血病等癌症的風險，其輻射劑量甚至被形容相當於「每天做多次胸部X光」，中國海關提醒，旅客購買或攜帶飾品入境時，應留意材質與來源，以免在不知情的狀況下接觸到具有放射性危害的物品，消息曝光後引發網路熱議，不少網友得知「護身符竟有致癌風險」後馬上嚇瘋，甚至在聽聞竟是「好友相送」的祝福後，忍不住吐槽：「這朋友要絕交了吧？」、「送的是『生死之交』！」、「根本是送命符」、「你就說配戴之後有輻沒有輻吧？」、「快謝謝海關的救命之恩吧」、「朋友夠狠的」、「這『朋友』多大仇啊？」。









