過渡期1年 3單位廚餘、超商過期食品 可養豬

農業部規畫未來1年推動全國廚餘養豬場轉型為飼料場，僅開放學校團膳等單位廚餘可餵豬。（本報資料照片）

民國116年全面禁止廚餘養豬，農業部規畫未來1年推動全國廚餘養豬場轉型為飼料場，期間開放特定廚餘餵豬，環境部也公告，僅限於集中供膳的學校、國防部所屬軍事部門、法務部所屬矯正機關產生廚餘或連鎖便利商店排出逾有效期限食品可以養豬，家戶廚餘則不得養豬。且養豬場完成裝設溫度及影像即時監控設備，且廚餘蒸煮至少1小時以上、溫度攝氏90度以上，載運廚餘車輛需裝設GPS。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信認為，雖然未來1年校園團膳還是可以用來廚餘養豬，但這終究是「落日條款的一部分」，甚至許多縣市早就自主全面轉型、不再使用廚餘養豬，因此廚餘去化的問題並不會因為這1年的緩衝而暫緩，倘若政府沒有提出其他應對方式，廚餘將會衍生出更多環境問題。

陳明信補充，即便使用生質能、黑水虻等方式處理，但設置需要時間，且因屬嫌惡設施，何時能落成也無法確定，倘若說要送至焚化處理，但廚餘含水量相當高，若一窩蜂地送至焚化爐，勢必也會成為一大負擔，整體來說，對於廚餘去化仍感到憂心。

農業部持續加強檢疫作業，防檢署提到，針對輸入種豬的檢疫防護，114年起已將疫病檢測項目由7項擴增為12項，新增項目為豬傳染性胃腸炎、豬流行性下痢、矽尼卡病毒、水疱性口炎及豬流行性感冒。

防檢署說明，截至11月底，共有丹麥、美國、法國及加拿大等4個來源國輸入15批種豬2002頭，檢疫合格放行1945頭，合格率97.1％，另有44頭檢出動物傳染病陽性，均已撲殺銷毀，未來將持續滾動檢討，落實輸入種豬檢疫與病原監測，確保輸入種豬健康安全，支持產業永續發展。