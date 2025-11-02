過濃"硫化氫"致命! 如臭雞蛋味.吸入過量如中毒昏厥
社會中心／吳玟誼 宋弘麟 台北報導
持續帶您關心這一起清潔溫泉致死命案！兇手就是它"硫化氫"，一種無色、有臭雞蛋味的劇毒氣體，醫師表示，如果短時間吸入過量，會中毒暈倒，像是被"閃電"打到一樣，快速倒下，更恐怖的是，濃度超過100ppm時，人的嗅覺神經會麻痺，以為沒味道，繼續工作，殊不知早已吸入過量，導致身體組織缺氧，窒息死亡。
工人清洗溫泉池，清到不慎喪命，恐怖兇手就是它"硫化氫"，是一種劇毒、無色、刺激性氣體，一點點劑量，就能聞到臭雞蛋味。
醫師指出，硫化氫濃度100ppm以下，會出現頭痛、噁心、嘔吐等症狀，濃度超過100ppm，會造成人體嗅覺系統麻痺，這下更恐怖，以為沒聞到味道沒事，繼續待在同個空間，殊不知離死神越來越近。加上硫化氫毒性作用快，濃度500ppm以上，會發生"擊倒效應"，就像被"閃電"打到一樣，快速倒下，呼吸中止，身體缺氧，窒息而死。
其實暴露在"硫化氫"下的工作並不少，像是煉油廠、下水道、汙水槽、皮革廠作業等，近年來，就發生好幾起工人中毒的工安意外，通通都是因為"硫化氫"，而且常發生"集體中毒現象"，其他人要進去救人，也一起倒地。
雖然勞動部有規定，作業場所硫化氫濃度不能超過10ppm，但顯然還是不足。隱形殺手"硫化氫"，致命相當迅速，從事相關作業，不僅要是專業人員，各種防護措施真的不能少。
