過濾設備成半導體命脈 這家低調接單12月、Q4營收雙創新高！

財經中心／余國棟報導

在半導體與高階製程應用方面，隨著晶圓製造、先進封裝與電子級化學品使用量增加，過濾大廠旭然進一步表示，高純度濾芯與精密過濾系統需求穩定攀升，有助於集團奠定良好接單利基。（示意圖／PIXABAY）

台灣自有品牌過濾大廠旭然（4556）公佈2025年12月合併營收達6,185萬元，呈現月增1.3％、年增0.9％，創下歷年同期新高水準。2025年第四季合併營收達2億元，較去年同期成長13％，同步刷新歷年同期新高佳績。

半導體、電子材料、化工、食品加工與環保水處理等產業持續朝高潔淨度、高良率與製程穩定度方向發展，旭然指出，過濾系統在整體製程中的關鍵性不斷提高，且旭然長期深耕過濾技術與系統整合能力，在產業結構升級趨勢下，能夠有效切入高階應用場域，挹注旗下自有品牌Filtrafine®工業液體過濾設備、以及過濾濾心、濾袋等耗材產品的訂單需求強勁，推升2025年12月、第四季合併營收皆改寫歷年同期新高之亮眼佳績。

廣告 廣告

在半導體與高階製程應用方面，隨著晶圓製造、先進封裝與電子級化學品使用量增加，旭然進一步表示，高純度濾芯與精密過濾系統需求穩定攀升，有助於集團奠定良好接單利基，且旭然旗下工業過濾設備、耗材等產品，可有效滿足多元產業對於液體過濾之精度、流量、耐溫差等要求，並取得美國ASME認證、歐盟CE認證、中國GB認證等全球認證，創造集團整體營運良好成長動能。

展望2026年第一季，旭然持續鞏固在工業液體過濾，與高階製程過濾領域的專業定位，積極拓展全球工業液體過濾市場商機，且除了在半導體相關領域接單保持穩健成長外，集團亦接獲晶圓代工大廠，於歐洲新廠擴建計畫中的廠務過濾設備訂單，為未來營收持續穩定成長奠定堅實基礎。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

台股盤前／晶片股點火美股寫新高！台積電盤後強彈20元 台股開盤拼創高

台積電2026成長年不是口號 法人搶先卡位這幾檔！

2026投資藍圖曝光！投信總座3檔這樣搭 才能撐得住高檔震盪

台股市值週暴增3兆！3萬點行情正式啟動 最飆的就是它漲近7%

