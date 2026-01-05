過瘦健康風險飆3倍 BMI低於18.5比胖更致命

「瘦即是美」的審美觀掀起一股巨浪，但丹麥研究揭露，過瘦者健康風險高於輕度肥胖者，研究結果發現，BMI低於十八‧五的人健康風險高出三倍，即使在正常體重中偏低者，風險也顯著上升。

二○二五年丹麥學者研究超過八萬人的健康數據，結果顛覆過往印象：過瘦比輕微過重更危險。研究以BMI二二‧五～二四‧九作為標準且最低健康風險的參考族群，結果發現BMI低於十八‧五的人健康風險高出三倍，即使在正常體重中偏低者，風險也顯著上升。相較之下，反而是BMI二十五～三十五的「過重至輕度肥胖」族群，死亡率並未明顯增加。（附註：此丹麥研究對象為西方人，採用標準為BMI二二‧五～二四‧九為最低風險參考組；台灣衛福部成人BMI正常範圍為BMI十八‧五~二十四。）

鄭乃源醫師表示，研究推翻了大眾長期以來的迷思，以為瘦就代表體態輕盈、代謝良好，但從科學的角度來看，過瘦反而可能是一種健康風險指標。其它流行病學研究也指出：BMI偏低者免疫力較弱，更容易受到感染，過瘦者的骨骼密度下降、骨質疏鬆、骨折機率明顯提高。在長期追蹤中，體重過輕族群的死亡風險，甚至高於輕度肥胖者。

體重過輕常常不是因為「脂肪少」，而是「肌肉不足」，然而，肌肉量不足正是決定長期健康及生活品質的關鍵指標之一。一、肌肉量不足＝免疫力及行動能力下降。肌肉不只是外表線條，更是人體的能量庫與免疫防禦來源。當肌肉量低時：身體無法儲存足夠胺基酸，在生病、發炎時缺乏修復能量，感染後恢復能力差。因此，過瘦者在面對感染或疾病時更容易惡化。

二、外表瘦≠代謝健康：瘦胖子（TOFI族群）風險更高。健檢現場最常見的是代謝性肥胖、外表正常（Thin-Outside,Fat-Inside,TOFI）的案例，也就是「瘦胖子」。這些人看起來纖瘦，但內臟脂肪偏高、肌肉量不足、胰島素阻抗升高、血糖、膽固醇或發炎指標不佳，TOFI族群的健康其實一直在亮紅燈，只是因為外表很瘦，就容易失去警覺性。

三、過瘦者在罹病後恢復力差，死亡率自然提高。身體太瘦的人一旦生病，沒有足夠的能量、蛋白質與肌肉支撐恢復，往往比一般人更快進入虛弱狀態，甚至出現併發症，這也是為什麼過瘦者死亡風險高於輕度過重者。

在「瘦比什麼都重要」的時代，大眾常把焦點放在體重數字，而忽略真正決定健康的是內臟脂肪、肌肉量、基礎代謝、發炎與代謝指標，有越來越多研究證實：BMI正常並不等於代謝正常。不少人外表看似纖瘦，但體脂肪偏高、肌肉量不足，落入健康高風險族群，甚至比輕度過重者承受更高的健康威脅。

因此，建議民眾不應單以BMI來衡量體重，應可更積極掌握自身的「身體組成」狀況。最簡易且實用的方法，就是定期透過生物電阻抗分析（BIA）檢測，觀察體脂肪、肌肉量、內臟脂肪等數據變化，訂定正確的飲食策略、調整蛋白質與總能量攝取、規劃阻力訓練與肌力訓練、穩定血糖與改善脂肪分布，落實預防醫學的核心精神──以科學數據，精準管理健康，而非盲目減重。

追求的從來不是「更瘦」，而是「更健康、更有力量、更能長久維持好狀態的身體」。當你的代謝穩定、肌力充足、身體組成健康，自然就會展現更好的外貌與活力。