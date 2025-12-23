過癮ZeroOne國際街舞賽 左營孔廟登場
由「過癮萬事屋」主辦，高市府青年局與文化局共同協辦的「過癮ZeroOne國際街舞賽事」，近日在左營孔廟文化場域盛大登場；該賽事吸引近千名國內外舞者齊聚高雄，角逐總獎金高達四十一萬元，在傳統文化空間與街舞節奏交織下，展現青年世代蓬勃的創作能量，也呈現高雄多元、開放的城市文化樣貌。(見圖)
主辦單位今(廿三)日說明，活動期間多組舞者與表演團體輪番登台，呈現多元舞風與創意編排，包括舞者POP POP JOE、日本街舞團體HILTY & BOSCH等，展現截然不同的舞蹈風格與舞台魅力；現場亦邀請知名藝人許凱皓進行CALL OUT互動，以及饒舌歌手Ye!!ow、Bu$Y演出，透過饒舌音樂與街舞的跨界結合，打造舞蹈與音樂相互呼應的熱血舞台；此外，活動亦規劃國際評審交流賽，由國內外評審舞者同場切磋，展現街舞即興魅力與深厚功力；賽事尾聲舉辦DJ Party Time，由DJ現場播放音樂，串聯舞蹈與音樂能量，為整體賽事畫下熱烈句點。
決賽最終由來自法國的Fabbreezy憑藉精湛舞技與創意編排奪得冠軍，抱走十萬元大獎；亞軍也是來自法國的Creesto拿下，獲得七萬元獎金；其餘入圍四強、八強及十六強的選手，亦分別獲得四萬、二萬及一萬元獎勵，該賽事總獎金高達四十一萬元，展現主辦單位對街舞文化的長期投入與專業規劃。
青年局林楷軒局長受邀親臨決賽現場，為入圍十六強的頂尖選手加油打氣，並與參賽舞者熱情互動，林楷軒表示，街舞不僅是青年展現自我的重要文化形式，也是一種與世界接軌的創意語言，青年局每年於暑假期間辦理「雄爭舞鬥」舞蹈賽事，因此來觀摩民間團隊舉辦國際賽事的整體量能與執行經驗，作為交流與學習的機會，期盼未來透過公私協力模式，持續強化青年展演平台，讓高雄不只是賽事的舉辦地，更成為全台青年舞者累積實力、邁向國際的重要舞台。
主辦單位「過癮萬事屋」指出，「過癮ZeroOne國際街舞賽事」以促進街舞文化交流、強化國際接軌為核心目標，規劃結合競技與展演的多元內容，讓不同舞風、世代與背景的舞者能在舞台上切磋交流；除正式賽事外，活動特別安排「Judge Battle」，由評審舞者進行即興對決，展現街舞高度即時性與專業技術，成為全場最受矚目的亮點之一。
主辦單位感謝高市府團隊共同協力促成這次賽事，青年局於活動籌劃期間提供專業建議，支持青年街舞文化發展，讓更多年輕舞者能在城市舞台上展現實力與熱情；文化局則協助整合左營孔廟場地及相關文化資源，使賽事得以在兼具文化意涵與公共性質的場域中舉行，呈現街舞文化與傳統空間跨界融合的獨特樣貌。
其他人也在看
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前 ・ 8
【2025年12月活動推薦】新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、礁溪溫泉燈花季、空山祭、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了12月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，12月有新北歡樂耶誕城、跨年晚會、美樂地親子農場、沐心泉白雪木花季、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季、落山風藝術季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 1
當街頭飄香，他們卻只有冷清...邀你認購2026公益年菜 溫暖弱勢老小的除夕夜
除夕夜，當街頭巷尾飄散圍爐的飯菜香、歡笑聲此起彼落時，對弱勢家庭而言，卻是整年最安靜、孤單的一晚。受困於經濟拮据或失親無依，許多獨居長輩與困境家庭的孩子，面對的是空蕩蕩的餐桌。他們不敢奢望豐盛的年夜飯，只能以簡陋飯菜果腹；窗外的喧囂熱鬧，映照他們無助與孤寂。Yahoo奇摩新聞 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
太平洋溫泉季溫暖落幕 花縣府感謝旅人共創縱谷最美冬日記憶
花蓮縣政府主辦的2025太平洋溫泉季圓滿落幕。今年以小石花為核心視覺，活動突破以往著重光影策展的模式，結合溫泉文化、自然地景與沉浸式體驗，串聯瑞穗英雄泉與安通美人湯，推出結合食、住、遊、購、行等多元溫泉體驗，打造從早到晚、宜動宜靜的冬季旅遊亮點。花蓮縣政府預告，活動中吸引眾多遊客爭相拍照打卡，位於瑞穗溫泉公園的城市IP「小石花」充氣藝術裝置，活動後雖然暫時謝幕，但很快將在縣內其他地方展出，讓代表花蓮堅韌與迎向光明的意象能為更多在地民眾及遊客帶來鼓舞，敬請大家期待！舉辦迄今已進入第六年的太平洋溫泉季（見圖），今年導入花蓮全新城市IP「小石花」，以療癒可愛的角色形象串起市集、旅宿、DIY、夜間光影與地區導覽，並特別將陳普老師的小石花藝術裝置搬進瑞穗溫泉公園內，讓所有來展區的朋 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 2
影／彰化醫院57週年院慶 精進全方位醫療照顧服務
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】衛福部彰化醫院今(23)日舉行57週年院慶活動，與會者切蛋糕同賀生日快樂，互傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
黃國昌汐止祝福耶誕快樂 孩童追人造雪嗨翻天
台灣民眾黨主席黃國昌今天下午前往新北市汐止原興廣場，與民眾黨有意角逐新北市（汐止、金山、萬里）議員席次的陳語婕攜手舉辦親子公益活動，與汐止民眾提前歡度耶誕節；舞台前方出現應景的雪花製造機，現場有些大膽的孩童跑過去摸人造雪花，當摸到雪花開心不已。主辦單位表示，現場義賣活動所得，將全數投入公益活動。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
林口長庚前進印尼偏鄉 守護當地兒少健康
林口長庚紀念醫院長期關懷國際社會及重視兒少健康，與靈鷲山慈善基金會合作於上(11)月18日至22日組成兒科、急診科醫師、護理師、社工師跨專業團隊，前往位於印尼蘇門答臘省棉蘭偏鄉地區「善德學校」提供國小學童生理檢查與生長發展評估，並辦理教師急救知識及外傷處理課程。善德學校為華人創立，致力於為貧困學童提桃園電子報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
李綜合醫院攜手企業耶誕義賣 為身障朋友圓夢
歲末年終，公益送暖活動陸續登場，大甲李綜合醫院舉辦「耶誕傳愛，有李真好」公益義賣活動，攜手民間企業共同響應社會責任，協助台中市蓮心自強服務協會推廣身心障礙朋友親手製作的手作小物，讓更多民眾看見他們努力靠雙手打拼的成果。大甲李綜合醫院社工周佩蓉表示，醫院每逢歲末皆會與在地社福團體合作，在醫院大廳舉辦公自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前 ・ 35
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 50
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 56
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動干擾表演，他當場原地蹲下且表緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 48
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 4 小時前 ・ 183
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 53
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 4 小時前 ・ 30
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
綠營關說大法官被抓包？民眾黨團親赴北檢遞告發狀！
台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立法委員劉書彬今（23）日召開記者會，痛批總統賴清德是讓台灣法治崩壞、踐踏民主的幕後黑手。黃國昌指出，憲法法庭透過非法組織，由5位大法官作出判決，其中蔡彩貞大法官在意見書中承認開會沒達到門檻，但5人仍執意作出判決。記者會結束後，黃國昌親自到北檢遞交告發狀，告發府院關說司法。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 49