過癮ZeroOne國際街舞賽 左營孔廟登場

由「過癮萬事屋」主辦，高市府青年局與文化局共同協辦的「過癮ZeroOne國際街舞賽事」，近日在左營孔廟文化場域盛大登場；該賽事吸引近千名國內外舞者齊聚高雄，角逐總獎金高達四十一萬元，在傳統文化空間與街舞節奏交織下，展現青年世代蓬勃的創作能量，也呈現高雄多元、開放的城市文化樣貌。(見圖)

主辦單位今(廿三)日說明，活動期間多組舞者與表演團體輪番登台，呈現多元舞風與創意編排，包括舞者POP POP JOE、日本街舞團體HILTY & BOSCH等，展現截然不同的舞蹈風格與舞台魅力；現場亦邀請知名藝人許凱皓進行CALL OUT互動，以及饒舌歌手Ye!!ow、Bu$Y演出，透過饒舌音樂與街舞的跨界結合，打造舞蹈與音樂相互呼應的熱血舞台；此外，活動亦規劃國際評審交流賽，由國內外評審舞者同場切磋，展現街舞即興魅力與深厚功力；賽事尾聲舉辦DJ Party Time，由DJ現場播放音樂，串聯舞蹈與音樂能量，為整體賽事畫下熱烈句點。

決賽最終由來自法國的Fabbreezy憑藉精湛舞技與創意編排奪得冠軍，抱走十萬元大獎；亞軍也是來自法國的Creesto拿下，獲得七萬元獎金；其餘入圍四強、八強及十六強的選手，亦分別獲得四萬、二萬及一萬元獎勵，該賽事總獎金高達四十一萬元，展現主辦單位對街舞文化的長期投入與專業規劃。

青年局林楷軒局長受邀親臨決賽現場，為入圍十六強的頂尖選手加油打氣，並與參賽舞者熱情互動，林楷軒表示，街舞不僅是青年展現自我的重要文化形式，也是一種與世界接軌的創意語言，青年局每年於暑假期間辦理「雄爭舞鬥」舞蹈賽事，因此來觀摩民間團隊舉辦國際賽事的整體量能與執行經驗，作為交流與學習的機會，期盼未來透過公私協力模式，持續強化青年展演平台，讓高雄不只是賽事的舉辦地，更成為全台青年舞者累積實力、邁向國際的重要舞台。

主辦單位「過癮萬事屋」指出，「過癮ZeroOne國際街舞賽事」以促進街舞文化交流、強化國際接軌為核心目標，規劃結合競技與展演的多元內容，讓不同舞風、世代與背景的舞者能在舞台上切磋交流；除正式賽事外，活動特別安排「Judge Battle」，由評審舞者進行即興對決，展現街舞高度即時性與專業技術，成為全場最受矚目的亮點之一。

主辦單位感謝高市府團隊共同協力促成這次賽事，青年局於活動籌劃期間提供專業建議，支持青年街舞文化發展，讓更多年輕舞者能在城市舞台上展現實力與熱情；文化局則協助整合左營孔廟場地及相關文化資源，使賽事得以在兼具文化意涵與公共性質的場域中舉行，呈現街舞文化與傳統空間跨界融合的獨特樣貌。