過程全都錄！福建歹徒搶光200萬人民幣金飾

過年前搜刮搶金飾，大陸有歹徒闖金飾店搶劫，老闆娘遭電擊倒地，過程全都錄。中國福建發生一起搶案，一家金飾店準備關門，鐵捲門距地面，只剩五、六十公分的距離，突然闖進一名手持電擊棒的歹徒，將老闆娘打倒在地，砸破金飾櫃，大肆搜刮搶劫，損失超過200萬人民幣。

女子驚聲尖叫，不斷求饒，一名頭戴橘色安全帽的男子掐住女方脖子，將人往地上按，並且用電擊棒攻擊，聲音相當刺耳。18日晚間福建平潭，一名歹徒趁金飾店準備關門的時候，從鐵捲門縫隙闖了進來，直衝櫃台，把老闆娘嚇了一跳，出手揮打，但沒想到歹徒持有電擊棒，一個翻身跳進櫃檯，兩人在店內開始追逐。

受害店家：「9點40分的樣子，我把捲簾門拉下來，就剩下差不多五、六十公分高的時候，他突然間鑽了進來，就把我按在地上，他一直用電棍打。」受害店家vs.歹徒：「啊，借我過，借我過，啊，救命啊。」

將鐵板凳往前一扔，歹徒確認老闆娘沒有力氣反擊之後，歹徒站在金飾櫃前，拿出工具狠狠砸破玻璃，大肆搜刮，砸了一個還不夠，連續清空兩個台面，再爬過桌子離開。

受害店家：「店裡的東西都被他拿走了，整個櫃台，後面一整排櫃台全部被他拿走，金額差不多有200萬左右。」

事後受害店家自行就醫，並無大礙，但損失高達200萬元的金飾，真的心急如焚，目前警方已經介入調查，要盡速將歹徒緝拿歸案。

