過精緻窮生活！他嘆要女生存錢很過分？眾人揭殘酷真相：台女都是這心態

一名男子提出質疑，認為既然雙方選擇交往、甚至以共同生活為前提，本就應該一起為未來努力，而不是只有單方面付出，好奇詢問：「要求女方存錢真的很過分嗎？」（圖／翻攝自unsplash）

兩性之間的金錢觀與感情責任，一直是長年爭論不休的話題。近日就有一名男子在網路上發現，只要提到要求女性「存錢」，往往就會遭到網友撻伐，認為是「管太多」。對此，他提出質疑，認為既然雙方選擇交往、甚至以共同生活為前提，本就應該一起為未來努力，而不是只有單方面付出，好奇詢問：「要求女方存錢真的很過分嗎？」貼文曝光後，引發網友熱議。

他嘆要女生存錢很過分？眾人揭殘酷真相



一名男網友在網路論壇《Dcard》以「要女生存錢真的很過分嗎？」為題發文指出，他觀察到每次網路討論到「希望女生好好存錢」時，留言區幾乎一面倒批評，常見說法包括「女生賺的錢自己決定怎麼花」、「男友不是爸爸，沒資格管」。不過原PO認為，兩人交往本來就像是「組隊打怪」，應該一起朝更好的生活前進，而不是只靠其中一方付出。

原PO也舉自身經驗為例，表示男女雙方同樣工作六、七年，男方平時相當節省，出國多半選擇日韓等較平價的國家，一支中階手機一用就是六年，甚至會為了省錢吃公司的員工餐，長期下來已存到一筆資金，甚至買了房。

反觀女方，每個月固定花錢做指甲、做臉、按摩，每年還會和閨蜜出國好幾趟，工作多年薪資成長有限，卻也沒有考慮轉職。如今已超過30歲，卻坦言手上幾乎沒有存款，連100萬元都拿不出來。

原PO因此忍不住質疑，是否變成「女生賺的錢自己花，沒錢了就改花男生的？」也再次拋出疑問，在現今社會中，要求另一半具備存錢觀念，真的算是過分的要求嗎？

貼文曝光後，網友意見兩極，有些人認為問題在於選擇對象，「你自己要用錢買的 ，明明那麼多好女生不選 怪誰」、「月光正妹VS會存錢的普女90%男生會選前者，再靠北為什麼不存錢」、「請找會存錢的女生交往」、「但如果你喜歡的是很會打扮、出門妝髮精緻、皮膚維持的很好的女生，然後又要很會存錢的話，那還是免了。平日護髮、定期整理頭髮、保養、化妝、衣服⋯等等，這些都要花錢。」、「成年人只篩選不糾正，很多人做不到」。

不過，也有不少人力挺原PO，「我只能奉勸有錢兄弟，也不要找這種低收入精緻女，絕對會被拖累」、「台女都這樣啊，不然30後找工程師回收，你以為這句是什麼玩笑話嗎」、「因為女人最後都會找能支持她經濟能力的男人90%都這樣」、「正妹很花錢，結案」、「簡單來說擁有一台ATM幹嘛存錢呢？大概是這樣的心態，非常不可取。」、「不要跟這種女生結婚換一個就好了」。

