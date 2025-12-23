過馬路如打棒球 吳復連、吳念庭父子任路口交通安全大使

交通部今天(23日)邀請到職棒選手吳念庭與總教練吳復連父子擔任路口交通安全大使，同時推出這對父子檔拍攝的宣導片，希望強化「車輛看見行人要主動停讓，行人走在路口要專心通行」的安全文化。

交通部公路局與國營台灣鐵路公司23日舉辦「強化路口安全宣導代言人暨影片發布會」，由外號「棒球頑童」的吳復連和本季中華職棒打擊王，即將代表台灣出戰明年世界棒球經典賽的台鋼雄鷹球星吳念庭，連袂擔任路口交通安全大使並拍攝宣傳片。

吳復連表示，過馬路和打棒球一樣，唯有專心，才不會失誤。他說：『(原音)你先就定位，然後左、右看一下，然後馬上通行，就不能滑手機。就跟我在守備一樣，要專心；你不專心，馬上就失誤了！那希望我們的行人也要馬上通過，不要聊天或是滑手機。』

吳念庭則認為過馬路要比打棒球更專心，因為在球場上遭到三振還有下次上場的機會。他也透露自己當了爸爸後，在過馬路時更加注意安全。吳念庭說：『(原音)我是最討厭三振，所以一站在打擊區上，我會更專心去打那顆球，所以才會有好的結果出來；所以要過馬路的時候，要更加小心，就算綠燈了，你還是要左、右都要看清楚再過馬路，然後當然也是要注意右邊或左邊的來車。』



擔任路口交通安全大使的吳復連(右)和吳念庭(左)父子都認為，過馬路要像打棒球一樣專心，甚至更專心。(公路局提供)

公路局長林福山指出，無論大小朋友、駕駛或行人，每天都會經過路口，因此他希望透過家喻戶曉的棒球球星父子代言，提醒大家過馬路時都要發揮打棒球的精神。林福山說：『(原音)每個人都知道棒球要贏，一定要穩穩地守住每一分；那在人生的旅程上面，人生要贏，就是要在路口穩穩地守護住每一個人。所以我們希望透過復連總教練還有念庭兩個人的代言，幫我們強化、宣導「駕駛行經路口要主動停讓，行人到路口要專心通行」，希望讓這個路口交通安全變成我們生活的日常。』



公路局長林福山希望透過棒球這個家喻戶曉的球星父子來代言，提醒大家過馬路時，都要發揮打棒球的精神。(公路局提供)

台鐵也呼籲民眾在行經鐵路平交道前務必「停、看、聽」，要待遮斷桿完全升起，或確定雙向無往來列車後再通過；停等時也要與柵欄及軌道保持至少5公尺的距離，以策安全；同時遵守平交道不迴轉、不臨停、不倒車，守護自身與列車的安全。(編輯：宋皖媛)