過馬路沒在看！新竹女「邊講電話」穿越車陣…摩托車撞飛 驚險畫面曝

記者羅欣怡／新竹報導

行人講電話穿越馬路。（圖／翻攝自《新竹大小事》）

是機車地獄還是行人地獄？新竹市44歲陳姓女子，2日邊講電話邊穿越馬路，車道上都是停等紅等的車輛，疑似騎士被遮擋視線，直接撞擊快到路邊的陳女，陳女瞬間被撞飛倒地，頭部重擊地面，還波及到一旁的BMW，騎士和行人傷勢輕微。警方表示，行人違規穿越馬路，可處500元罰鍰。

騎士閃避不及撞擊行人。（圖／翻攝自《新竹大小事》）

網友在《新竹大小事》發文，事故地點在新竹市關東路，2日傍晚近6點，44歲的陳姓女子站在路邊，見左方沒車，邊講電話邊穿越馬路，對向車道剛好是一串停等的車陣，陳女從車縫中竄出，騎摩托車的黃男反應不及，沒減速直接撞上陳女。

陳女頭部著地，幸無生命危險。（圖／翻攝自《新竹大小事》）

陳女直接被撞飛倒地，後腦撞擊路面，痛到爬不起來，而黃男也失控，摩托車擦撞到BMW的車尾，自己也摔倒在地。救護人員獲報到場，陳女後腦勺有1*1公分的撕裂傷、及紅腫，有頭暈想吐情形；黃男則是輕微擦挫傷，兩人皆無酒精反應，全案依道路交通事故處理程序辦理中。

警方呼籲，「行人請走行穿線，路段中間不穿越」，以維護自身與他人生命安全，陳女行為已違反《道路交通管理處罰條例》，將可處500元罰鍰。

