過馬路老婦遭撞重傷 警從拖車鉤蓋線索緝獲肇逃犯

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮玉里83歲張姓婦人前天晚間在家附近過馬路，遭自小客車撞擊倒地，自小客車非但不停車查看，還加速離去；警方到場找到車輛掉落的拖車鉤蓋，於案發4小時內抓到肇逃駕駛。

花蓮縣警察局玉里分局今天表示，23日晚間7時許接獲民眾通報，指張姓婦人晚間6時外出後，疑遭車輛撞擊，倒臥在住家附近路旁，家屬發現後立即將其送醫急救，並委請鄰居向派出所報案。

玉里分局交通組、偵查隊及三民派出所全力投入偵辦，在現場勘查時，發現遺留傷者血跡及鞋子，並在地面找到疑似肇事車輛掉落的「拖車鉤蓋」，此一關鍵跡證使警方確認案件非單純意外，並成為突破案情的重要線索。

廣告 廣告

警方立即調閱沿線監視器，比對行經台9線的可疑車輛，並以拖車鉤蓋型式鎖定特定車款，發現一輛自北往南行駛的自小客車，於三民路段撞擊正橫越道路的張姓行人後，未停車查看即加速逃逸。

警方最後在案發4小時內，在富里鄉萬寧村查獲涉案的自小客車及65歲林姓駕駛，林男坦承肇事，全案依刑法肇事逃逸罪移送偵辦。（編輯：龍柏安）1141125