過馬路遭「2連撞」！ 男遭撞倒再被後車輾過傷重不治

社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導

台北市發生一啟死亡車禍！昨天晚間，台北市建國高架橋下，一名65歲的男子過馬路時，先被休旅車擦撞，倒地之後，沒想到，又被後方一輛賓士車輾過，男子接連遭到兩車撞擊，傷勢過重，緊急送醫仍宣告不治。

晚間時分，大馬路口車來車往，只見一輛黑色轎車，轉彎時，碰的一聲，車輛彈了起來，這下遭告了，因為下方有行人被輾過。

突如其來的車禍，附近民眾全都嚇壞，因為行人慘遭兩台車撞擊，傷勢相當嚴重，送醫宣告不治。

事發就在21號晚上7點多，台北市建國高架橋下，一名65歲吳姓男子過馬路時，疑視線死角，先被休旅車擦撞，倒在地上，沒想到，又被後方一輛賓士車輾過去。附近民眾也直呼，這個大路口相當危險。





駕駛酒測值皆為零。據了解，行人當時準備回家，怎麼也沒想到，每天再平常不過的回家之路，卻成了斷魂之路。

















