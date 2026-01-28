過40歲身體斷崖式下滑？她曝「5殘忍轉變」 一票人有感：睡醒就有老花

有網友感嘆40歲後身體明顯變差。（圖／AI示意圖）

年齡跨過40歲後，身體真的會出現明顯轉變嗎？一名網友近日在Dcard分享自身感受，直言40歲以前仍覺得自己狀態不錯，但41歲後卻彷彿迎來「斷崖式下降」，相關貼文引發大量共鳴與討論。

原PO表示，進入40歲後，開始明顯感受到視力出現老花，看久容易痠澀流淚；膝蓋在運動後特別容易痠痛，甚至站起來時伴隨聲響；白髮增加、髮量變少、髮質變細，臉部線條也逐漸鬆弛。此外，只要吹到風就容易頭痛，稍不注意就閃到腰，晚上太晚進食還會引發胃食道逆流，身體恢復力明顯不如以往。不過她也自嘲，「唯一沒變的是心智，一樣停留在屁孩時期」。

貼文曝光後，吸引大量網友留言分享經驗。有網友指出，「老一輩講每10歲一個變化，有小孩會更佳有感」、「45路過很有感觸，以前吃buffet吃好吃滿3小時，現在不去了因為吃不下還會脹氣……要吃消化酵素才消」、「我40歲的時候，膝蓋因為抱嬰兒一個不注意就受傷，然後去照X光半月板磨損」、「真的一覺醒來就瞬間有老花了，完全沒心理準備」、「過40後，白髮用噴的，肚子很難減肥， 動不動就頭痛，腰腿痛。生病要花快一個禮拜才能好」。

有網友在底下分享5點實用保養方式，包括透過運動降低體脂、提升肌肉量，搭配飲食調整與保健品補充，「平常可以買點紅蘿蔔打汁來喝，提前保養眼睛，單喝味道會太重，可以加一根香蕉一起打會好一點」、「核心退化了，會從腰腿腳開始沒力，早晚可以練幾個核心動作，像是平板撐每天三次每次一分鐘，慢慢再往上加」、「早晚或洗澡後，買一根按摩梳，梳一下頭皮，加上雙手按摩頭皮和臉部，一段時間妳會發現白髮變少了，皮膚狀況也會改善」、「一樣早晚清潔後，可以用按摩棒輕輕按摩臉部，不要用力過猛，慢慢把臉上筋膜推開，也可以幫助睡眠，睡得好皮膚就好」、「吹風頭痛是風邪，出門做好保暖，少喝冰的，腰閃到一樣是核心退化了，有胃食道逆流建議晚上8點後就不要吃了，尤其是油炸的鹹酥雞等等」。

也有網友引用研究指出，人類並非線性老化，而是在40多歲與60歲左右，身體會經歷明顯變化期，「人類其實不是慢慢變老，而是會經歷兩次衰老波峰，44歲左右和60歲左右，會有分子的劇烈變化，但其實大腦神經細胞及肺部和皮膚，都是從20歲達到巔峰後逐漸下降的，最明顯就是35-45左右的區間了，才意識到自己已經不年輕了」。

