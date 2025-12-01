遏制內輪差死角風險 平鎮分局強力執法並深入車行宣導交安

大型車違規取締增六成 平鎮分局解析視野盲區遏止重大事故。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】有鑑於大型車與機車發生碰撞事故時，往往釀成嚴重的死傷，為有效降低事故發生率，桃園市平鎮分局特別採行「嚴格執法」與「教育宣導」雙管齊下的策略。根據統計，今年平鎮警方取締大型車輛違規的件數較去年同期大幅增加了六成，顯見警方對於大型車交通違規的零容忍態度。除了持續加強取締各項違規行為外，警方也同步持續落實大型車輛的源頭管理，透過實車演示的方式，向職業駕駛員深入解析大型車特有的視野盲區與內輪差的風險，期能藉由執法與教育並行的方式，全方位地守護所有用路人的安全。

平鎮分局交通組長王瑞程指出，經數據統計，平鎮警方在114年1月至11月期間，共計取締大型車輛違規達2,157件，相較於113年同期的1,355件，增加了802件，增幅相當顯著。未來，警方將會持續針對大型車輛的各項重點違規，包含「超載」、「超速」、「闖紅燈」、「貨物捆紮不牢」、「違規行駛禁行路段」以及「違規停車」等，進行密集且嚴格的稽查取締。

為了鞏固防制成效，平鎮警方更主動出擊，特別前往轄內各家大型車公司，針對職業駕駛人進行面對面的交通安全宣導。在宣導過程中，警方不僅透過實車教學，示範如何精準地調整後照鏡以減少視野死角，更積極推廣「指差確認」的安全動作。這項動作要求駕駛人必須確實落實「眼到、手到、口到」，在進行轉彎與變換車道等關鍵動作時，全面且徹底地掌握車輛周遭的環境狀況。同時，警方在現場也再次重申了酒後駕車的嚴重刑責與法律後果，提醒所有駕駛人切勿心存僥倖、以身試法。

平鎮分局呼籲社會大眾，交通安全絕非僅僅依靠警方單方面的嚴格執法就能達成，更需要仰賴所有用路人的共同努力與維護。大型車駕駛人應善盡其職業道德，上路前務必落實行車前的安全檢查，並隨時確認周遭的行車環境。同時，機車騎士與行人也必須建立正確的「防禦駕駛」觀念，在道路上行駛或行走時，務必保持警覺，並主動遠離大型車輛的「內輪差」與「視野死角」範圍，以確保自身的生命安全。(圖/警方提供)