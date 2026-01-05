遏制暴力激增 以色列將在約旦河西岸實施電子監控

以色列軍方5日表示，將實施一套新的科技系統，來加強對被佔領的約旦河西岸(West Bank)以色列人與巴勒斯坦人的行動限制。以色列媒體稱此舉旨在遏制屯墾者暴力衝突激增。

以色列軍方發表聲明指出，這項決定准許安全部隊對於在約旦河西岸內、「受到行政命令限制行動的個人安裝科技監控設備」。

聲明並補充說，這套設備將得以監控違反這些限制命令的行為。

以色列第12頻道(Channel 12)報導，當局是在以色列國家安全局(Shin Bet)負責人齊尼(David Zini)的要求下通過這項措施，藉此因應以色列屯墾者在約旦河西岸針對巴勒斯坦人的暴力衝突增多。

廣告 廣告

根據以色列媒體報導，這項監控設備是電子手環。

以色列軍方在回覆法新社詢問時表示，這項措施將適用於以色列人和巴勒斯坦人。

以色列自1967年起就佔領了這處巴勒斯坦領土，當地如今有超過50萬以色列人和大約300萬巴勒斯坦居民。

以色列軍方表示，移除任何監控設備將構成犯罪行為，將可提起刑事訴訟。(編輯：鍾錦隆)