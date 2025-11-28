遏制男性沙文主義，「厭女謀殺罪」正式入法！義大利罕見跨黨派聯手，兇手最重可判處無期徒刑
義大利國會25日通過一項新法，正式把「厭女謀殺」（femicide，基於厭女或性別動機殺害女性）納入刑法，最重可判處無期徒刑（義大利已廢除死刑，因此無期徒刑已是該國最高刑罰）。這項具有高度象徵性的決定，特定選在聯合國「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women）這一天表決，並在眾議院的最終投票中獲得跨黨派支持——由全體237票無異議通過。
這項法律由總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的保守派政府提出，起因是近年義大利多起針對女性的謀殺與暴力案件，引發全國不安。根據美國有線電視新聞網（CNN），新法也強化對性別暴力犯罪的處罰，包括跟蹤騷擾、報復性散播私密影像等。
英國廣播公司（BBC）指出，事實上，義大利過去就曾討論是否需要設立「厭女謀殺罪」，但真正讓全國動員起來的，是22歲女大生切凱亭（Giulia Cecchettin）在2023年11月遭前男友殘忍殺害；當時切凱婷的前男友圖雷塔（Filippo Turetta）因為求復合遭拒絕而預謀行兇，殘忍地將切凱廷刺死後，將其屍體裝在垃圾袋中丟棄湖邊。
事件後，切凱亭的姊姊一段話，讓義大利全國民眾走上街頭要求改革——她說，殘忍將她妹妹殺害的兇手不是「怪物」，而是父權社會的「乖兒子」。
時隔兩年，經過國會漫長又激烈的辯論後，終於表決通過厭女謀殺罪，使義大利成為少數將其作為獨立罪名的國家之一。起草該法的法官尼古拉（Paola di Nicola）說：「從今以後，厭女謀殺會被分類、被研究、被看見。」
尼古拉認為，這項法律之所以重要，在於它不再把這類兇殺案美化成「愛太深」或「強烈嫉妒」，她告訴BBC：「新法可以揭露兇手真正的動機：階級、權力與支配。」最新的數據顯示，義大利去年有116名女性被殺，其中106件被認定與性別動機有關。
目前全球對「厭女謀殺」沒有統一定義。義大利的新法適用於以下情形，包括因「仇恨、歧視、支配、控制或壓抑女性」而殺人、因女性提出分手或拒絕恢復關係而殺人、因限制女性「個人自由」而造成其死亡的案件。
不過切凱亭的父親吉諾（Gino Cecchettin）坦言，即使當初有了這項法律，他的女兒也未必就能躲過一劫；他認為重心不應放在立法，而是教育。在女兒被殺後，吉諾開始反思周遭環境，並成立基金會，希望避免其他家庭遭遇同樣的痛苦。
吉諾表示：「我想知道，是什麼讓圖雷塔走到這一步？他看起來就像個普通人，他是個學生、是個父母疼愛的兒子。」但他發現，社會充斥對女性的刻板印象、男性優越，以及男性缺乏情緒管理的能力。
現在，吉諾到全國學校巡迴演講，談論兩性尊重與性別平等。他說：「如果我們從小給孩子正確的觀念，他們就不會像圖雷塔一樣，他們不會執著於『超人』或『大男人』的形象。」
然而BBC指出，要把這些「觀念」納入學校課程具有難度。近來義大利社會也為「是否應在學校推動性教育與情感教育以預防性別暴力」爭論不休；極右派議員依舊反對強制性的性教育課程，只願意接受其作為選修課，而且僅限年紀較大的學生選修。而政府提出的法案反而禁止國小進行性與情感教育，高中若要教，還必須取得家長明確同意。
根據CNN，執政聯盟聲稱這是為了保護孩子免受「意識形態操作」，但反對黨與社運人士則批評這項提案「像活在中世紀」。義大利民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示：「義大利是全歐洲僅7個沒有強制性教育課程的國家之一。我們要求從國小到高中所有階段都應強制施行。只有打擊是不夠的，沒有預防，就無法真正改變，而預防必須從學校開始。」
義大利在全球性別差距報告（Global Gender Gap Report）中排名第85名，幾乎是全歐盟排名最低的國家。
批評者：法律模糊、難以執行、只是做做樣子？
該法案也面臨批評。今年初法案提出時，有團體稱它是「被下毒的肉丸（poisoned meatball）」。佛賈大學（University of Foggia）法學教授托雷（Valeria Torre）說：「我們並不缺法律，也沒有法規漏洞需要填補。問題不在於刑法。」
她認為新法定義模糊，法院難以實際使用。尤其大多數受害女性都是被伴侶殺害，要證明動機「是因性別」並不容易。托雷告訴BBC：「我擔心政府只是為了讓人民覺得它『有在做事』。」但「真正必要的是投入更多資源，解決義大利的性別不平等。」
即便支持立法的人也同意，光有這條法律不夠，還需要更全面的性別平等措施。梅洛尼25日表示：「我們已增加反暴力中心與庇護所的經費，推動緊急求助專線，也展開新的教育與宣導活動。這些都是實質進展，但我們不會停下來，必須每天做得更多。」
更多風傳媒報導
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
南亞科違約交割累計7033萬！網歎：這波記憶體好多股神被抬出場
記憶體大廠南亞科（2408）再爆鉅額違約交割！短時間內累計金額已攀升至 7,033 萬元，引發網友熱議，有人表示「這波記憶體好多少年股神被抬出場」。Yahoo奇摩股市 ・ 12 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 22 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 3 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國CPB聯賽 取消各隊「台港澳球員至少10人」規定
中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）日前在深圳舉行選秀會，共計5隊參與，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，選秀分兩梯次進行。其中，在「超級輪」每隊各指名5位選手，僅長沙旺旺黑皮在第2輪指名的王詩聰為台灣籍，在「天賦輪」每隊至自由時報 ・ 1 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
MLB》大谷翔平笑點好低！ 線上記者會誤按、大頭貼是肌肉發達照都讓他大笑
洛杉磯道奇大谷翔平26日透過線上接受媒體聯合採訪。在約20分鐘的採訪中，出現因線上記者會常見狀況而大笑的場面。TSNA ・ 18 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 1 天前