遏制男性沙文主義，「厭女謀殺罪」正式入法！義大利罕見跨黨派聯手，兇手最重可判處無期徒刑

義大利國會25日通過一項新法，正式把「厭女謀殺」（femicide，基於厭女或性別動機殺害女性）納入刑法，最重可判處無期徒刑（義大利已廢除死刑，因此無期徒刑已是該國最高刑罰）。這項具有高度象徵性的決定，特定選在聯合國「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women）這一天表決，並在眾議院的最終投票中獲得跨黨派支持——由全體237票無異議通過。

廣告 廣告

這項法律由總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的保守派政府提出，起因是近年義大利多起針對女性的謀殺與暴力案件，引發全國不安。根據美國有線電視新聞網（CNN），新法也強化對性別暴力犯罪的處罰，包括跟蹤騷擾、報復性散播私密影像等。

英國廣播公司（BBC）指出，事實上，義大利過去就曾討論是否需要設立「厭女謀殺罪」，但真正讓全國動員起來的，是22歲女大生切凱亭（Giulia Cecchettin）在2023年11月遭前男友殘忍殺害；當時切凱婷的前男友圖雷塔（​​Filippo Turetta）因為求復合遭拒絕而預謀行兇，殘忍地將切凱廷刺死後，將其屍體裝在垃圾袋中丟棄湖邊。

事件後，切凱亭的姊姊一段話，讓義大利全國民眾走上街頭要求改革——她說，殘忍將她妹妹殺害的兇手不是「怪物」，而是父權社會的「乖兒子」。

時隔兩年，經過國會漫長又激烈的辯論後，終於表決通過厭女謀殺罪，使義大利成為少數將其作為獨立罪名的國家之一。起草該法的法官尼古拉（Paola di Nicola）說：「從今以後，厭女謀殺會被分類、被研究、被看見。」

尼古拉認為，這項法律之所以重要，在於它不再把這類兇殺案美化成「愛太深」或「強烈嫉妒」，她告訴BBC：「新法可以揭露兇手真正的動機：階級、權力與支配。」最新的數據顯示，義大利去年有116名女性被殺，其中106件被認定與性別動機有關。

目前全球對「厭女謀殺」沒有統一定義。義大利的新法適用於以下情形，包括因「仇恨、歧視、支配、控制或壓抑女性」而殺人、因女性提出分手或拒絕恢復關係而殺人、因限制女性「個人自由」而造成其死亡的案件。

2025年11月25日。活動人士在羅馬聯合國「國際終止婦女受暴日」（International Day for the Elimination of Violence Against Women）之際表演。（AP）

不過切凱亭的父親吉諾（Gino Cecchettin）坦言，即使當初有了這項法律，他的女兒也未必就能躲過一劫；他認為重心不應放在立法，而是教育。在女兒被殺後，吉諾開始反思周遭環境，並成立基金會，希望避免其他家庭遭遇同樣的痛苦。

吉諾表示：「我想知道，是什麼讓圖雷塔走到這一步？他看起來就像個普通人，他是個學生、是個父母疼愛的兒子。」但他發現，社會充斥對女性的刻板印象、男性優越，以及男性缺乏情緒管理的能力。

現在，吉諾到全國學校巡迴演講，談論兩性尊重與性別平等。他說：「如果我們從小給孩子正確的觀念，他們就不會像圖雷塔一樣，他們不會執著於『超人』或『大男人』的形象。」

然而BBC指出，要把這些「觀念」納入學校課程具有難度。近來義大利社會也為「是否應在學校推動性教育與情感教育以預防性別暴力」爭論不休；極右派議員依舊反對強制性的性教育課程，只願意接受其作為選修課，而且僅限年紀較大的學生選修。而政府提出的法案反而禁止國小進行性與情感教育，高中若要教，還必須取得家長明確同意。

根據CNN，執政聯盟聲稱這是為了保護孩子免受「意識形態操作」，但反對黨與社運人士則批評這項提案「像活在中世紀」。義大利民主黨黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示：「義大利是全歐洲僅7個沒有強制性教育課程的國家之一。我們要求從國小到高中所有階段都應強制施行。只有打擊是不夠的，沒有預防，就無法真正改變，而預防必須從學校開始。」

義大利在全球性別差距報告（Global Gender Gap Report）中排名第85名，幾乎是全歐盟排名最低的國家。

2024年10月4日。支持女性晉鐸的倡議者們舉著橫幅。當時教宗方濟各（Pope Francis）正在梵蒂岡舉行世界主教會議（Synod of Bishops）。（AP）

批評者：法律模糊、難以執行、只是做做樣子？



該法案也面臨批評。今年初法案提出時，有團體稱它是「被下毒的肉丸（poisoned meatball）」。佛賈大學（University of Foggia）法學教授托雷（Valeria Torre）說：「我們並不缺法律，也沒有法規漏洞需要填補。問題不在於刑法。」

她認為新法定義模糊，法院難以實際使用。尤其大多數受害女性都是被伴侶殺害，要證明動機「是因性別」並不容易。托雷告訴BBC：「我擔心政府只是為了讓人民覺得它『有在做事』。」但「真正必要的是投入更多資源，解決義大利的性別不平等。」

即便支持立法的人也同意，光有這條法律不夠，還需要更全面的性別平等措施。梅洛尼25日表示：「我們已增加反暴力中心與庇護所的經費，推動緊急求助專線，也展開新的教育與宣導活動。這些都是實質進展，但我們不會停下來，必須每天做得更多。」

更多風傳媒報導

