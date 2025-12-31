遏止北捷攻擊案模仿效應、恐嚇言論 檢察機關偵辦35被告、13人羈押

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北車站、中山捷運站19日發生重大隨機攻擊殺人案，社群媒體與公共場域陸續出現多起仿效行為及恐嚇言論，法務部統計，目前共偵辦37件、被告35人，已起訴5人，另向法院聲押13人獲准，將持續督導檢察機關嚴查速辦散布恐嚇言論行為，遏止模仿效應擴散。

通緝犯張文犯下隨機殺人案，造成4死11傷，為防範此類案件，法務部指示調查局加強情資蒐集與分析、強化網路巡查機制，針對網路、社群媒體出現的恐嚇攻擊預告，即時介入調查，針對可能涉及無差別攻擊傾向的高風險對象，積極蒐整相關線索，並與警政機關共享情報，即時互通資訊、啟動聯合處置。

廣告 廣告

法務部表示，為防範模仿效應擴散，已責成檢察機關，強化網路預警偵蒐，並就涉及恐嚇公眾安全、預告攻擊或其他仿效行為案件，全面採取及時發現、積極查辦及快速偵辦原則，以遏止模仿效應，維護社會秩序，並由高檢署統合各地檢署偵辦的個案，相互勾稽金流、人流。

根據統計，現有14個地檢署偵辦恐嚇公眾安全或仿效攻擊案件，類型包括，於社群媒體張貼攻擊預告或恐嚇言論，引發社會恐慌；虛構公共運輸或特定場所將遭攻擊不實訊息；於公共場所以言語或行為製造攻擊假象。目前共偵辦37件、被告35人，已起訴5件，另向法院聲押13人獲准。

法務部指出，高檢署已成立「督導應變小組」，並責成全國各地方檢察署，立即成立「防範危害公眾攻擊應變小組」，全面強化預警、通報與即時應處機制，並結合警、調等司法警察及相關主管機關，加強情資蒐報、風險評估及跨機關協調合作，務求即時發現、立即處置，只要出現恐嚇公安或模仿行為，一律從嚴、從速偵辦。

【看原文連結】

更多自由時報報導

男子北車稱「台鐵出軌」亂按緊急鈴 檢方訊後聲押

男子北車稱「台鐵出軌」 亂按北捷緊急服務鈴 鐵警火速逮人

北捷案後留言恫嚇「這只是開始」 男子遭起訴從重量刑

台南55歲男朝59歲女友潑酸後自殘傷重不治 女送醫治療

