遏止北捷攻擊模仿犯！ 男子喊「我有槍」要衝捷運站 警制止送辦收押

〔記者吳仁捷／新北報導〕北捷驚傳隨機連續攻擊案，邱男隔天疑似模仿犯案，在新北市蘆洲區三民高中捷運站出口外，大喊「我有槍」，途經員警發現上前制止、壓制逮捕，由於邱男精神狀況不穩定，警方強制送醫，待他精神穩定，依涉嫌恐嚇公眾、妨害公務案，移送新北地檢署偵辦，新北地院裁定羈押未禁見，遏止模仿北捷攻擊犯案。

據了解，35歲邱男，20日上午10時許行經捷運三民高中外，當街大喊「我有槍」，恰巧新北警察局加強巡邏捷運站警力途經，員警眼見邱男邊喊邊走向三民高中站2號出口，趕緊上前將他攔停，邱男仍想頑抗，警方強勢制伏他上銬逮捕。

邱男落網後，情緒激動，經查他精神狀況不穩定，曾就醫，警方通報邱母至派出所。警方表示，因邱嫌無法妥善表達，先將他其強制送醫，待他精神穩定，將他依恐嚇公眾、妨害公務等罪嫌送辦，檢方建請羈押，法院裁定收押；得知邱嫌收押，在蘆洲三民高中站一帶的通勤族總算鬆口氣。

