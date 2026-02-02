遏止惡性削價競爭 中國官方啟動外送平台反壟斷調查

編譯莊佳芳／綜合報導

中國外送平台近年掀起激烈價格戰，透過大量折價券與超時免單等優惠搶占市占率，引發市場對惡性削價競爭的疑慮。中國官方表示，將依據《反壟斷法》對外送平台的市場競爭狀況展開調查，期望建立以品質為導向的良性競爭環境。外界分析，持續的價格戰不僅壓縮平台與商家的利潤空間，也加劇產業「內卷」，甚至影響整體實體經濟表現。

惡性削價競爭引官方注意

中國國務院反壟斷反不正當競爭委員會表示，將根據《中華人民共和國反壟斷法》對外送平台市場競爭狀況進行調查。環球時報報導，這次的調查旨在促進合法合規經營，確保公平競爭，希望建立以品質為導向、良性競爭的環境。

中國的外送平台在2025年就已經開始出現「外送大戰」，各平台透過廣撒「折價券」，試圖搶占廣大的消費市場，甚至出現訂單若超時，則整單免費的優惠。但環球時報示警，這樣過度的補貼與價格戰也影響到實體經濟的利潤，加劇了產業的「內卷」惡性競爭。

路透社報導，此消息一出，美團以及餓了麼等外送平台，都已經表示歡迎政府的調查及評估，並將全力配合。

削價競爭擠壓利潤空間

路透社分析，2025年底，儘管中國當局已經展開了一系列遏制產能過剩和穩定物價的舉措，但中國消費者物價指數仍與上年持平，距離中國設定的「2%左右」的目標還有很長的一段路。

路透社報導，現在中國外送產業的內卷式競爭，往往會導致收益遞減。美團在2025年第三季迎來了自2022年底以來首次的季度虧損，他們也發出警告稱，外送平台之間的價格戰已經擠壓到利潤空間，在下一個季度可能出現進一步的虧損。

外送市場競爭激烈

台灣稱為「外送」、中國稱為「外賣」的食品配送產業，已經事中國平台經濟中重要的一個組成要素，對刺激消費、增加就業機會，以及創新做出了貢獻。路透社分析，中國這種「即時零售」的市場競爭非常激烈，從一般的食品、飲料，到非處方的藥品，只要是平台上有提供的商品，通常都能在一小時內送達。

目前中國主要的外送平台有「美團」、電商巨頭阿里巴巴旗下的「餓了麼」以及物流集團達達集團旗下的「京東到家」等，光這三個平台就已經投入數十億美元，彼此相互競爭這個快速成長的配送市場，他們將其視為中國電子商務未來的關鍵戰場。

官方明定外送平台規則

中國國家市場監督管理總局在2025年12月就已經頒布了《外賣平台服務管理基本要求國家標準》，明確禁止平台強迫商家參與促銷活動、將促銷成本轉嫁給商家或外送員，以及限制商家自主定價權等行為。

根據新華社報導，當前的主流外送平台在當時都已經承諾會執行新規，力求制定更透明公平的規則，同時保障消費者、商家和外送員的合法權益。



