遏止改裝車深夜擾民 台西警加強深夜攔檢

台西分局近期針對夜間改裝噪音車輛進入分局轄區的重點路段實施攔檢／警方提供





為有效防範並遏止改裝車深夜車聚噪音擾民歪風，台西分局近期加強夜間攔檢勤務，針對夜間改裝噪音車輛進入分局轄區的重點路段實施攔檢，採取優勢警力、多點佈線、明暗交錯部署等方式，提升防制及稽查取締成效，並與鄰近虎尾分局及北港分局規劃區域聯防勤務，結合雲林縣環保局及雲林監理站辦理聯合稽查，加強取締排氣管改裝未合規定之車輛，期能透過區域聯防及聯合稽查，有效取締噪音車輛，維護居民生活環境安寧。

台西分局表示，根據新修正之道路交通安全規則，民眾若更換「非原廠（改裝）排氣管」，應使用經環境部噪音管制認證合格，且能對應該機車型式之排氣管，並至監理單位辦理變更登記，違者警方將依「道路交通管理處罰條例」第16條第1項第1款規定，處汽車所有人900元以上1,800元以下罰鍰；另如噪音值超標，環保局將依「噪音管制法」處1,800元至3,600元罰鍰，並通知限期改善。

台西分局提醒民眾，當發現車輛在道路上噪音擾民時，可善用環境部建置的噪音檢舉平台，將相關證據照片（車牌號碼及排氣管影像）或影片，上傳至環境部噪音車輛檢舉網站，經查證屬實後，環保局將通知車輛所有人到場檢測噪音，檢測不合格者將依法開罰。

台西分局民眾，更換排氣管應選用原廠或有環境部噪音檢測合格標章之排氣管，並應向公路監理機關辦理變更登記，警方將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對深夜時段噪音車經常出入路段，加強攔查改裝噪音車輛，亦將配合環保局及監理機關以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，以有效遏制深夜車聚噪音擾民違規行為，杜絕噪音車，守護轄區民眾生活環境安寧。

