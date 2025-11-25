遏止旅宿房價哄抬亂象 交通部願研擬房價核准指引

國民黨立委邱若華今(25)日質詢時指出，未來是否會仿效日本法規阻止旅宿業者哄抬價格，由中央制定房價核定指引供地方政府依據辦理，交通部長陳世凱允諾會邀集相關公會以及地方政府討論研擬。(圖擷取自國會頻道)

國內觀光之所以衰退的原因之一，就是旅宿房價相較於鄰近諸國不合理的高價，造成國人旅遊首選逐漸轉向海外；國民黨立委邱若華今(25)日質詢時指出，未來是否會仿效日本法規阻止旅宿業者哄抬價格，由中央制定房價核定指引供地方政府依據辦理，交通部長陳世凱允諾會邀集相關公會以及地方政府討論研擬。

交通部長陳世凱今日隨行政院長卓榮泰，赴立法院進行交通組施政報告備質詢；邱若華表示，民調顯示民眾有超半數滿意旅宿，更有媒體揭露我國假日的旅宿漲幅高達38.4％，平均價格高於其他國家，更曾出現有業者演唱會期間，將房價提升到平常的10倍，但交通部卻表示只要沒有高過核定的房價，這一切都是市場機制。

她指出，旅宿業者在申報核定房價時，都要向當地主管機關申報並取得核定，經核定之後業者的收費不能超過核定價格，但問題是實務上都是「業者報多少，政府就核多少」，在中央欠缺地方政府核定的標準指引之下，這個核定根本就是備查，業者普遍會把上限定的非常高，所以平時再怎麼販售房型，價格都是不會超過。

邱若華建議，關於房價一直在講市場機制，確實主要遵循自由市場的原則，但日本的旅宿業者有受到法規的約束，有日本防止哄抬價格的法規，雖然政府不能直接干預，但我國是否未來可以透過中央訂定一個全國通用的房價規範。

卓榮泰認為，現在很多訂房的網站只要很多人訂，價格就會往上漲，同樣一個房型如果沒人訂也會降，就跟計程車一樣，這是市場機制，但若是有超乎常理的不正常的調整，導致違反公平交易的時候，確實有法源可以處理，政府應先跟業界還有公會溝通，是否要有自律條款讓大家共同遵守，才可以金一步從法律上來做，用法律限定價格非市場的必要機制。

陳世凱指出，如果硬要用一套機制來壓抑房價，對於整個市場的營運會造成問題，畢竟我們是自由經濟市場，交通部目前在努力降低業者的成本，這樣也有助於降低房價，至於不合理的哄抬房價，地方政府的主管機關也會去做稽查，至於指引的部分，會與公會及各地方政府的觀光主管機關討論。

