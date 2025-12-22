遏止模仿或散布 新北檢成立防恐應變小組統一偵辦

（中央社記者曹亞沿新北22日電）張文隨機殺人案釀嚴重死傷，新北地檢署今天表示，為防止模仿效應擴散，已按高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」應對，統一偵辦恐嚇及危害公眾安全案件。

男子張文19日在台北捷運台北車站、中山站周邊投擲煙霧彈又持刀殺人，造成4死（含張文）多傷。案發後網路出現多則恐嚇或無差別攻擊貼文留言，各地也傳出民眾揮刀或異常言行案件，引發民眾焦慮。

新北地檢署今天發布新聞稿指出，台灣高等檢察署檢察長張斗輝指示全國各地檢察署，對涉及網路、大眾運輸系統或公眾場所的恐嚇危害公眾安全案件，統一由「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官指揮偵辦，並在案件發生時，即時啟動應變與強制作為，遏止恐嚇、模仿或散布恐懼情形擴散。

廣告 廣告

新北地檢署表示，檢察長已指派重大刑案專組及機動專組主任檢察官及檢察官成立防範恐怖攻擊應變小組，並與各司法警察機關保持聯繫窗口，即時接收案件情資。

新北檢指出，針對重大恐嚇公眾危害治安案件皆從嚴從速偵辦，包括20日蘆洲區捷運站出口有男子高喊「我有槍」，以及三峽區某加油站遭男子持刀闖入，已向法院聲請羈押2犯嫌獲准，將持續強力執法確保民眾安全。（編輯：李淑華）1141222