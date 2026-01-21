遏止營建廢棄土非法棄置 內政部：3年已裁罰2930萬元

內政部今日表示，為回應近期社會對於遏止營建廢棄土非法棄置、守護國土環境的高度期待，政府持續與環境部及法務部合作方式加強查緝。（本報資料照片）

內政部今（21）日表示，為回應近期社會對於遏止營建廢棄土非法棄置，自2023年至2025年間，環境部協同內政部警政單位共同查辦包含營建廢棄土非法傾倒行為等有關重大環保犯罪案件，共計101案，裁處行政罰鍰新臺幣2930萬6800元，並涉及犯罪所得高達新臺幣46億4994萬8559元，展現政府對破壞環境不法行為從嚴究辦的決心。

內政部表示，為回應社會對營建剩餘土石方管理落實的期待，由各地方政府成立之「營建剩餘土石方聯合稽查小組」持續加強第一線稽查作業，去年全國各地方政府共辦理稽查9677件，裁罰2916件，裁罰金額合計新臺幣5565萬元，顯示中央與地方攜手強化稽查執法，對違規行為即時處置，以具體行動維護土方管理秩序。

內政部指出，警政署近3年透過「治平專案」持續掃蕩，已查獲幫派組織涉入棄土相關犯罪28案、266人，查扣不法利得新臺幣2億1526萬餘元。

內政部強調，未來將持續採取「系統性掃黑」作法，針對土方清運「挖、運、棄」各環節全面強化蒐證能量，從嚴偵辦、向上溯源，並斬斷金流，防止不法勢力滲入公共工程及建築產業，中央也將持續透過跨部會機制協調地方政府加強稽查取締，並對幫派涉入土方清運行為從嚴查辦、溯源究責並切斷金流，務實守護國土環境、營建管理秩序，以維護環境永續之目標。

