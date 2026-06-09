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法國政府週二宣布，禁止以色列極右派財政部長 Bezalel Smotrich 入境，這是多國針對約旦河西岸屯墾民暴力行為所採取的協調制裁行動之一。法國外交部指出，該部長公然推動併吞西岸及重新殖民加薩，已嚴重違反國際社會支持的「兩國方案」。

法國外交部長 Jean-Noel Barrot 表示，Bezalel Smotrich 積極推動約旦河西岸（West Bank）的併吞與屯墾區擴張，甚至主張重新殖民加薩，這些政策導致巴勒斯坦自治政府經濟崩潰，並對當地平民造成嚴重後果。Barrot 在社群平台 X 上強調，國際社會絕大多數國家都致力於「兩國方案」，無法接受此類極端主張。

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除了 Bezalel Smotrich，以色列國家安全部長 Itamar Ben Gvir 早在去年 5 月就因嘲諷被捕的親巴勒斯坦活動人士，而被法國禁止入境。目前包括英國、澳洲、加拿大、紐西蘭及挪威等多個國家，都已針對這兩位部長實施旅遊禁令，理由是他們涉嫌煽動針對巴勒斯坦人的暴力行為。西班牙、斯洛維尼亞與愛爾蘭隨後也加入了禁令行列。

以色列外交部對此迅速做出回應，譴責這些制裁是「可恥的」，認為這是在偽裝成反暴力措施，實則試圖強加政治立場，干涉猶太人在以色列土地定居的權利。然而，聯合國（UN）的一項調查報告指出，屯墾民的暴力行為是以色列政策支持與保護下的直接結果，巴勒斯坦平民正深陷於以色列軍隊、屯墾民與哈瑪斯殘酷統治的「大規模暴行」之間。

自 2023 年 10 月加薩戰爭爆發以來，約旦河西岸的暴力衝突也日益加劇。根據統計，已有超過 1,080 名巴勒斯坦人在衝突中喪生。英國外交大臣 Yvette Cooper 呼籲英國企業與公民，應避免在國際法認定的非法屯墾區進行財務活動，強調暴力團體不應從奪取的土地中獲利，並批評以色列政府對暴力行為的問責機制極度匱乏。

原文出處：遏止西岸暴力！法國宣布禁止以色列極右派財長入境

本文由AI協作，經編輯審核後發布