遏止詐騙上調罰鍰 李昆澤建數發部加強管控網路平台

立委李昆澤建議數發部，必須適當地調整罰鍰上限，讓違法成本高到平台必須改變行為。（李昆澤提供）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨立委李昆澤廿四日表示，他建議數發部，必須適當地調整罰鍰上限，讓違法成本高到平台必須改變行為。

李昆澤指出，詐騙早已不是單一事件，而是產業化、有系統的犯罪模式。目前被數發部正式納管的平台共有七個，涵蓋四家企業。法律雖有明確要求平台做風險分析、廣告實名制、詐騙下架與資料提供，但下架的速度，始終跟不上詐騙的速度。

李昆澤說，以Meta為例，詐騙廣告數量遠高於其他平台。數發部今年對Meta裁罰四次、共一千八百五十萬元，其中一千五百萬元就是因為「廣告服務管理系統存在缺失」。

他認為，但對這種大型跨國平台而言，這樣的金額實在不痛不癢。必須適當地調整罰鍰上限，讓違法成本高到平台必須改變行為。

李昆澤提到，針對詐騙金流，目前詐騙集團大量利用第三方支付與虛擬帳號「即收即轉」洗錢。即使數發部推動「能量登錄」，但多數裁罰仍依洗錢防制法，罰鍰落在十五到卅萬之間，對動輒經手上億金流的業者而言，幾乎沒有任何震懾力。

李昆澤強調，政府部會要持續努力，相關法規、罰鍰都需要進一步檢視和調整。