遏止醫療暴力 藍委提案加重刑責且民眾可協助制止

（中央社記者王承中台北6日電）醫療暴力事件頻傳，國民黨立委陳菁徽等人提案修改醫療法部分條文，以強暴、脅迫、恐嚇等非法方法，妨害醫事人員或緊急醫療救護人員執行醫療或救護業務，由現行最高3年有期徒刑加重至5年。另增訂在警察抵達前，任何人可以協助醫事人員制止不法侵害。

近期台灣醫療暴力事件頻傳，中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國醫師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等5大醫界團體日前共同發表聲明，強調醫療暴力零容忍，呼籲立法院儘速安排審查進程，三讀通過「醫療法」修正案。

現行醫療法規定不得以暴力、脅迫、恐嚇、公然侮辱等方式妨礙醫療行為，違者可處新台幣3萬至5萬元罰鍰，或3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。然而5大醫界團體指出，實務執行層面仍存落差，法令震懾力與預防效果尚顯不足，難以有效遏止暴力事件層出不窮。

包括國民黨立委林思銘、邱鎮軍、廖偉翔、盧縣一、羅廷瑋、王鴻薇、陳菁徽、顏寬恒及王育敏等部分藍委，都分別提案修改攸關加重醫療暴力刑責、強化即時通報與執法聯繫機制的醫療法第24條及第106條條文修正草案。

具有醫師身分的陳菁徽在提案說明指出，根據衛福部統計顯示，有關醫療機構受有妨礙醫療業務執行案件，民國109年為252件、110年為284件、111年為260件、112年則有331件。台灣急診醫學會調查，急診醫護人員遭受醫療暴力比例居高不下，近8成曾面臨暴力威脅，近4成更曾遭受實質攻擊。

陳菁徽表示，現行醫療法明確禁止對醫護人員施行暴力，但醫療暴力事件仍然層出不窮，未能有效遏止，顯示現行法規在實務運作上仍存有罰則過輕、執法力度不足，及法條內容仍存模糊空間等疑慮，難以有效遏止相關行為。

陳菁徽指出，根據醫療現場的實務經驗顯示，醫療暴力發生時，警察抵達現場平均需4至5分鐘，她提案增訂，在警察抵達前，任何人得協助醫事人員排除或制止不法侵害，除保障醫事人員執業安全，也賦予見義勇為的民眾法律支持，共同營造安定且可長可久之醫療環境。

另外，陳菁徽也提案加重醫療暴力的刑責與罰鍰，以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務的執行，由現行新台幣3萬元以上5萬元以下罰鍰，提升到5萬元以上15萬元以下。

毀損醫療機構或其他相類場所內關於保護生命的設備，致生危險於他人的生命、身體或健康者，由現行可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金，提升到處3個月以上3年以下有期徒刑、拘役或3萬元以上30萬元以下罰金。

對醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，現行可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。如果造成醫事人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

陳菁徽則提案對妨害其執行醫療或救護業務者加重刑責至處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科3萬元以上30萬元以下罰金。如果造成醫事人員死亡，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。（編輯：蔡素蓉）1141206