遏止重大危害治安模仿犯！全台地檢署成立「防範恐攻應變小組」

通緝犯張文在誠品南西店隨機砍人後，警方重兵佈署封鎖線場。資料照。廖瑞祥攝



為防範重大治安事件引發模仿效應，維護社會秩序與公共安全，台高檢署檢察長張斗輝於今（12/22）日指示，全國各地方檢察署應進一步強化「防範恐怖攻擊應變小組」的運作機制，統一指揮偵辦涉及危害公眾安全的相關案件，確保應變措施迅速且有效。

張斗輝指出，針對涉及網路、大眾運輸系統或其他公眾可自由出入場所的恐嚇案件及危害公共安全行為，各地檢署應由「防範恐怖攻擊應變小組」的檢察官統一指揮偵辦。案件發生時，應立即啟動應變措施與強制手段，以遏止恐嚇、模仿犯罪或散布恐懼情形的擴散，確保社會穩定。

廣告 廣告

為進一步提升警檢合作效率，台高檢署要求司法警察機關在接獲相關報案或掌握偵辦線索時，須與各地檢署「防範恐怖攻擊應變小組」保持密切聯繫，並報請檢察官指揮偵辦。各地方檢察署亦須指定專責窗口，與司法警察機關保持即時溝通，確保偵查指揮、應變處理及輿情穩定工作能順暢進行。

台高檢署重申，對於任何以恐嚇、暴力或散布虛假資訊危害公共安全的行為，檢察機關將秉持「依法從嚴、從速」的原則予以偵辦，並持續加強與警察、調查等司法警察機關的合作聯繫，全力確保社會秩序與民眾安全不受威脅。

台高檢署呼籲民眾提高警覺，若發現可疑情事或相關線索，應立即向警方或檢方通報，共同維護公共安全與社會安寧。

更多太報報導

國民黨團告5位大法官 陳培瑜諷「小草很混亂」：司法已死跟復活 他們說了算

拿長刀衝士林夜市 他被逮！辯稱被無家者羞辱要討公道

全球記憶體荒 三星、SK海力士加速擴產