遏毒駕 基市擬建請聲押累犯

基隆市1周內發生2起毒駕車禍死亡意外，市長謝國樑主持跨局處會議，經全面檢視毒駕防制作為後，他16日表示，警方將在重要路口主動實施攔檢盤查，對於毒駕快篩拒測者將重罰18萬元、吊銷駕照，並建請檢察官聲請羈押毒駕累犯，以最嚴格標準處理。

謝國樑前天與基市衛生局、消防局及警察局跨局處研商，指示警察局加強攔檢盤查、提高執法密度，同時規畫導入防撞防護設備，確保第一線同仁執勤安全。

謝國樑表示，毒駕對市民生命安全構成直接威脅，市府絕不容許任何僥倖空間，他已責成警察局啟動擴大臨檢勤務，主動對重要路口、高風險時段與處所攔檢盤查，加強實施毒品唾液快篩，拒測者將重罰18萬元並吊銷駕照，透過高強度執法提高嚇阻效果，力求在第一時間發現、制止毒駕，避免憾事再次發生。

他強調，市府除強化執法，也相當重視員警執勤安全，已指示警察局規畫採購L型車輛攔阻系統及反恐級雞爪釘等防護裝備，降低車輛規避檢查、蓄意衝撞風險。

警察局長林信雄說，毒品施用屬於高度隱蔽的「無被害人犯罪」，若非警方主動查緝，往往難以及時浮現，對社會安全造成長期風險。警局前天起已啟動「威力掃蕩」，強化臨檢高風險場所，未來將不分日夜，持續在各重要路口加強取締毒駕，透過主動出擊找出潛在高風險駕駛人，全面提升交通與治安安全。

他指出，警察局將主動建請檢察官對重大毒駕案件及毒駕累犯聲請羈押，並已於昨天舉辦的檢警聯席會議提案，與檢方共同研議後續精進執法與防制作為。

林信雄強調，對毒駕累犯致人傷亡案件，警方將研議是否符合刑法「原因自由之行為」構成要件，用「不確定殺人犯罪故意」來論處更嚴重刑責可能性，強化法律嚇阻力。