遏阻中國挑釁 美「雙航艦+兩棲突擊艦」部署西太平洋

美國 / 綜合報導

中國舉行圍台軍演，再次牽動東亞緊張局勢升溫，相關國家持續關注軍演動態，南韓外交部罕見地出面喊話，呼籲維持台海和平穩定。美國總統川普也表示，他有看到軍演相關消息，但他完全不擔心。不過川普雖然老神在在，美軍並沒有因此閒著。美國軍方媒體報導，目前美國有兩艘航空母艦，和一艘兩棲突擊艦在西太平洋，同時我國軍購也傳出好消息，有軍事粉專指出，尚未交付我方的新型F-16V戰機已經成功試飛。

隨著引擎聲滑行升空的就是我國空軍「鳳翔專案」首架新型F-16V，軍事粉專報導，這架新型F-16V台北時間30日凌晨，在美國南卡州洛馬公司廠區試飛成功。台灣軍購傳出正面消息，也正值中國新一波圍台軍演，有部分分析認為，軍演背後跟美國近期宣布對台軍售可能有關。

美國總統川普說：「我跟習近平主席關係很好，我當然看到了(軍演)，但他沒跟我提過，而且我不認為他會這麼做，(您會擔心嗎)，不，沒什麼讓我擔心的，沒有。」得知相關動態的美國總統川普，依舊老神在在，嘴巴說不擔心，恐怕是因為美軍早在中國軍演前，就展開布局。

「美國海軍研究協會新聞」29日公布的最新艦艇部署圖顯示，目前美國在西太平洋地區，有兩艘航空母艦。其中林肯號航空母艦，曾在11日短暫停留關島，之後進入菲律賓海值勤，隨後又進入南海執行任務。

另一艘則是川普和日本首相高市早苗，曾在10月下旬一同登上的喬治華盛頓號航艦。目前部署在日本橫須賀的喬治華盛頓號，12月8日曾在菲律賓海出沒，11日回到橫須賀後，至今仍停留在當地，並未出港。被封為「閃電航艦」的兩棲突擊艦的黎波里號，也是從月初就沒閒著，先是在8日現身越南峴港，接著陸續前進南海與東海值勤，再回到日本佐世保。

不只美國展開軍事行動，其他印太地區國家，也緊盯環台軍演相關動態，其中南韓官方，更罕見在第一時間表態。南韓外交部發言人朴一說：「(南韓)政府希望台灣海峽，繼續維持和平穩定，兩岸關係透過對話與合作，朝和平方向發展。」中國軍演牽動東亞緊張升溫，如今各方都想避免局勢進一步升級。

