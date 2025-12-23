道交條例三讀 行車吸菸、騎機車用手機罰鍰提高至1200元

立法院23日院會三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，針對機車駕駛人行駛時手持使用手機；汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰提高至新台幣1,200元。

立法院交通委員會4日併案審查朝野立委所提《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，經在場立委與官員討論後初審通過，並無條文保留，不須交黨團協商。立法院會今日三讀修正通過。

現行條文規定，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，處1,000元罰鍰，三讀修正後，罰鍰從1,000元提高至1,200元。

根據現行規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全的行為者，處600元罰鍰，三讀修正後，罰鍰從600元提高至1,200元。

此外，有鑑於我國交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求的路段，三讀條文明定，行經設有學校、醫院標誌之路段，不減速慢行，汽車駕駛人因而致人受傷或死亡，依法應負刑事責任者，得加重其刑二分之一。

因近年毒駕查緝需求上升，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，導致警方未及於法定的2個月內舉發，進而未能吊扣駕照。因此，這次三讀修正的條文明定，駕駛人進行酒駕或毒駕之測試檢定案件如尿檢或其他檢體之檢測時，舉發期日應自測試檢定終結之日起算。

另外，汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其期間自鑑定終結之日起算；未送鑑定而須分析研判者，逾3個月不得舉發。