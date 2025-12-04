道交條例初審 行車吸菸、機車用手機罰鍰提高

（中央社記者黃巧雯台北4日電）立法院交通委員會今天初審通過道路交通管理處罰條例修正草案，機車駕駛人行駛時手持使用手機，或汽、機車駕駛行車時手持或吸食香菸影響他人行車安全，罰鍰各自提高至1200元。

立法院交通委員會審查道路交通管理處罰條例部分條文修正草案。

初審通過條文規定，汽機車駕駛人行駛於道路，手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全行為者，罰鍰從新台幣600元，提高至1200元。

這次修法主要考量駕駛人騎乘機車或行駛汽車時抽菸，菸霧與菸灰隨風四散，常導致影響後方用路人視線與呼吸，增加交通事故風險，且二手菸對孕婦與胎兒影響尤甚，而現行僅處600元罰鍰，金額偏低，無法產生足夠嚇阻效果。

值得注意的是，現行汽車駕駛人於行駛道路時，以手持方式使用行動電話、電腦通話、數據通訊，可罰3000元，機車駕駛人則罰1000元。

考量機車駕駛人遭開罰件數逐年上升，國民黨立委邱若華、黃健豪提案加重處罰，初審通過條文，機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全行為者，罰鍰提高至1200元。

此外，新北市三峽區北大國小外今年5月19日發生重大車禍，國民黨立委柯志恩等人提案，鑑於台灣交通事故致人死傷問題日益嚴重，考量學校、醫院周遭為兒少、高齡者等交通弱勢族群高用路需求路段，今天初審通過條文明定，行經設有學校、醫院標誌的路段，不減速慢行，而致人受傷或死亡依法應負刑事責任者，得加重其刑至1/2。

至於近期毒駕問題頻傳，實務上出現尿液檢驗報告出具時間過長，導致警方未及於法定期間內舉發（逾2個月不得舉發），導致未能吊扣駕照，造成管理漏洞及潛在公共安全風險，初審條文通過，駕駛人進行酒駕或毒駕測試檢定案件，舉發期日應自測試檢定終結日起算，而已送鑑定者，改為自鑑定終結之日起算。（編輯：管中維）1141204