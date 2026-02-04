道別文遭留言「生前陪伴才是最重要的」 陸元琪直球反擊

遭留言照顧袁惟仁不足，陸元琪（右）直球反擊。（資料圖／康鴻志攝、洪秀瑛攝）

「小胖老師」袁惟仁2018年因跌倒意外導致健康出狀況，臥病7年多，最後在2日離世，令圈內好友、歌迷相當震驚。前妻陸元琪3日在社群發文與袁惟仁道別，卻有網友留言：「生前能好好陪伴才是最重要的」，讓她不忍直球回嗆。

陸元琪3日發文吐露心聲，回顧過去與袁惟仁的種種，道歉在節目上揭露不愉快的經歷，也感謝對方：「小胖，謝謝我們的相遇，謝謝祢給了我兩個孩子，謝謝祢帶給我所有的考題，謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪」，更用對方常說的「悲傷是因為微笑出去旅行了〜加油好嗎」作為結尾，感動許多人。

然而，有網友在留言區回應：「生前能好好陪伴才是最重要的。人走了，說在（再）多也不如在世時後（候）的陪伴、照顧。」立刻引來陸元琪不滿反擊：「妳來走一次我的人生後，再來看看要不要說這句話」，網友則繼續說道：「我只能說我說的跟做的是會一樣～有的人嘴巴說很愛，可是對對方卻沒有實際作為，那就是連自己都在騙？」

雖然陸元琪未再親自回覆，但其他網友看了紛紛直言，「自己的人生自己知道就好，別人沒經歷過沒資格說，加油」、「未經他人苦，莫勸他人善」、「別理會無同理心跟想法簡單的人」、「勿理會酸民」、「把生活過好吧！加油」、「所以她就好好陪伴在小孩身邊啊！沒毛病啊！至於他們兩人婚姻的事，不是外人能理解的」，仍有多數人替陸元琪說話。

