道地台灣味強勢來襲！乖乖聯名檸檬大叔，打造直送屏東檸檬的驚喜滋味

許多人從小吃到大最具代表性的零食之一非乖乖莫屬，除了經典五香、奶油椰子口味外，到底乖乖還有幾種口味呢？不僅台灣人愛吃，連國外觀光客也來台掃貨，近年來成為熱門討論話題，跟台灣在地農產或文化去做結合，翻轉了大家對乖乖既有口味的印象！

台灣超人氣零食品牌乖乖，這次以最道地的台灣味出發！攜手屏東九如檸檬品牌檸檬大叔（Uncle Lemon）推出全新口味「酸溜溜蕾夢風味玉米脆條」。兩個道地台灣品牌聯手打造的「酸甜聯名」以在地果香結合經典玉米香氣，一口就能感受「酸甜上癮、清爽有感」的在地味！

在地台灣味的碰撞

乖乖團隊這次特別選用來自屏東九如、由檸檬大叔悉心栽種的天然檸檬，將南國的清爽酸韻與濃郁果香完整保留。這股天然香氣遇上乖乖經典的玉米脆條，一入口便先以酸香喚醒味蕾，緊接著熟悉的酥香在口中綻放，彷彿回到從小吃到大的台灣味記憶，既親切又新鮮。

超人氣檸檬磚品牌「檸檬大叔」和國民零食乖乖攜手，粉絲敲碗期待。乖乖提供

從屏東的果園，到台灣人手中的乖乖，每一口酸甜都是對在地農產的支持、對家鄉滋味的致敬。不論是在午休時分、下班後的小放空、或是假日出遊的隨手小點，這份清新的檸檬香與酥脆的玉米香，都是最能代表台灣日常的小確幸：酸得自然、清新爽口，讓人一吃就愛上。

用台灣味說故事

這一場「台灣零食 × 台灣農產」的創意故事，以綠黃色系為主視覺，俏皮檸檬大叔IP角色搭配果香元素，傳達酸甜清新的活力感；乖乖趣味可愛，凸顯品牌經典魅力。乖乖與檸檬大叔的首次聯名，不僅融合兩大台灣品牌的特色，更將在地風味與趣味設計結合，讓酸甜清新的零食魅力深入每個人的生活。

「乖乖×檸檬大叔 酸溜溜蕾夢風味玉米脆條」於12月1日正式登場，全台 PChome、Momo 等電商陸續開賣。無論身在台灣哪個角落，都能輕鬆入手這包來自屏東九如、最純粹的檸檬清香。開一包乖乖，用味蕾感受台灣土壤孕育的自然風味，讓冬日也能充滿最在地的清新能量！