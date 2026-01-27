道地江浙風味 萬有全金華火腿年前訂單旺

仁德工業區萬有全公司生產的金華火腿是相當應景的年貨，在春節前格外搶手。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

農曆春節將至，位於仁德工業區的萬有全食品公司所生產的金華火腿是應景的年貨，在年節前訂單湧至，相當忙碌。業者堅持傳承上海的老字號傳統做法，都以台灣溫體豬醃製，堅持品質，成功建立市場口碑。

金華火腿與西班牙伊比利火腿、義大利帕瑪火腿等被稱為「世界三大名腿」，是相當應景的年貨。萬有全食品公司生產的金華火腿在國內供應量排行第一，做法傳承上海的老字號，是道地的江浙風味，深受歡迎，年銷量達二萬隻；以每支金華火腿平均逾八公斤來換算，業者一年的溫體豬原料使用量超過一百六十公噸，數量驚人。

萬有全食品除了江浙口味的金華火腿、蜜汁火腿之外，業者還以深厚的醃製功力為基礎，不斷推出新的加工產品，包含湖南臘肉、廣式肝腸等，綜合各地風味，提供消費者多元的選擇。

近兩年，業者田種苗再根據客戶的回饋、建議，進行新產品的研製，搶攻年貨市場，目前也增售台灣味的高粱酒香腸、客家臘肉，一樣頗受歡迎。

田種苗強調，金華火腿必須採用溫體豬製作，貨源取自善化肉品市場，有來源證明，儘管成本較高，最重要的是讓民眾可以吃得安心。他說，金華火腿採自然風乾，以粗鹽醃製後，持續發酵，從一開始到成品，過程長達一年，若是冬天氣候條件佳，不僅風味好，香氣也更濃郁。