道奇世界大賽G5大熄火！ 藍鳥6：1痛宰 取聽牌優勢
美國職棒世界大賽第五戰，藍鳥一開賽就轟出全壘打，加上新人右投「耶薩維奇」繳出7局12K的成績，藍鳥隊以6比1痛宰道奇隊，系列賽3比2，取得聽牌優勢。第六戰將回到多倫多客場，道奇隊想要二連霸封王，挑戰相當大。
美國職棒世界大賽第五戰精彩激烈，藍鳥隊憑藉強勢的開局表現及新人投手耶薩維奇出色的投球，以6比1擊敗道奇隊，取得系列賽3比2的領先優勢。比賽一開始，藍鳥隊施奈德首打席首球就轟出全壘打，緊接著小葛雷諾也背靠背開轟，迅速取得2比0領先。耶薩維奇則繳出7局12次三振的精彩表現，創下新人在世界大賽單場最多三振紀錄，為球隊贏得勝利奠定基礎。
藍鳥隊在這場關鍵比賽中展現了強大的火力，比賽一開始就給道奇隊當頭棒喝。施奈德首打席首球就將道奇強投史奈爾的速球掃向左外野深遠方向，打出全壘打。接著小葛雷諾也不甘示弱，同樣轟出全壘打，藍鳥隊迅速取得2比0領先。道奇隊史奈爾僅投了3球就失去2分，處境十分不利。
道奇隊雖然在3局下半靠著赫南德茲的陽春砲追回1分，但藍鳥隊在7局上半單局攻下2分拉開差距，並在8局上再添分數，最終以6比1的比分贏得勝利。系列賽戰績來到3比2，藍鳥隊距離隊史首冠僅差一勝。
這場比賽最大亮點是藍鳥隊22歲新人右投耶薩維奇的出色表現。他在比賽中展現驚人實力，狂飆12次三振，創下新人在世界大賽單場最多三振紀錄。其中包括對日本巨星大谷翔平的三振，大谷揮棒用力過猛，連頭盔都被甩飛了。
道奇隊總教練羅伯茲對球隊表現感到不滿，他表示球員們必須表現得更好。面對淘汰危機，他認為球隊需要把一切歸零，想辦法贏下第六戰。羅伯茲坦承球隊在比賽中表現不佳，但他強調球隊仍有鬥志，對下一戰逆轉勝充滿信心。第六戰將回到多倫多進行，道奇隊若想要達成二連霸封王的目標，將面臨極大的挑戰。而藍鳥隊則有機會在主場贏得隊史首座世界大賽冠軍。
