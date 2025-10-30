道奇主場最終戰 傳奇左投Kershaw向球迷揮手告別
洛杉磯道奇隊在今（30日）的世界大賽第5戰中，以1比6不敵多倫多藍鳥隊，系列賽陷入2勝3敗的淘汰邊緣。這場比賽也成為道奇傳奇左投Clayton Kershaw在主場的最終演出。現年37歲的他已於上月宣布，本季結束後將正式退休。
G5賽後，Kershaw轉身面向滿場球迷揮手致意，並留在熟悉的道奇體育場內徘徊許久。他的四個孩子在草地上奔跑接球，他則不時將球輕輕拋給他們。妻子Ellen身穿印有22號的球衣，挺著孕肚走向他。兩人相擁片刻，Kershaw低頭親吻了她的額頭，畫面溫馨動人。
雖未在G5登板，Kershaw整個季後賽都以牛棚身分待命。他一開始並未被列入外卡系列賽名單，但他自分區系列賽起重返球隊，並一路隨隊挺進世界大賽。最令人印象深刻的一幕出現在第3戰、長達18局的拉鋸戰中，他於12局登板救援，成功化解滿壘危機，成為勝利關鍵。
當時滿場響起如雷的掌聲，Ellen在看台上緊張得用手遮住臉。面對打者Nathan Lukes，Kershaw投到滿球數後迫使對方擊出二壘方向的滾地球。二壘手Tommy Edman接到球後快傳Freddie Freeman，結束該局。完成這個關鍵出局數後，Kershaw退場，而那次投球很可能就是他大聯盟生涯的最後一幕。
從2010年至2015年的巔峰期，Kershaw五度奪下國聯防禦率王、三度三振王。他在2014年繳出21勝3敗、防禦率1.77的驚人成績，橫掃當年國聯賽揚獎與MVP，寫下傳奇一頁。
在G5開打前，球場播放了Kershaw生涯精華影片，重溫他7月完成生涯第3,000次三振的時刻；轉播單位Fox Sports也於G4時，播出由饒舌歌手Ice Cube擔任旁白的致敬特輯。
