MLB／道奇二連霸世界大賽冠軍 大谷翔平IG粉絲數破千萬

日本球星大谷翔平。（圖／美聯社）





美國職棒洛杉磯道奇隊在世界大賽第7戰中驚險勝出，成功完成隊史首度「二連霸」壯舉。日本球星大谷翔平在賽後不僅於社群平台發文慶祝，更達成個人IG追蹤人數突破1000萬的大里程碑，人氣再創新高。

大谷以「投打二刀流」身分出戰多倫多藍鳥，先發投3局失3分，打擊方面敲出兩支安打。道奇在延長賽憑藉山本由伸的關鍵登板鎖住勝局，最終笑納連霸榮耀。比賽結束後，大谷立刻在IG限動上傳山本由伸仰天怒吼的照片，並附上一張雄獅咆哮的圖像。

廣告 廣告

大谷則在訪問中坦言，第7戰過程緊張刺激，「整支球隊都打出最佳表現，能以這樣的方式拿下勝利真的非常開心。」談及自身投球表現，他說：「雖然被擊出球有些遺憾，但我只想盡力撐久一點，幫後面的投手接上節奏。接下來也希望能在打線上繼續貢獻。」至於山本的表現，大谷笑著說：「他太厲害了，我想現在全世界都認同由伸是最強的投手。」

2023年底大谷翔平宣布加盟道奇後，追蹤人數持續暴漲。（圖／翻攝自大谷翔平IG）

自從2023年世界棒球經典賽（WBC）大放異彩後，大谷翔平開始積極經營IG帳號，當時他的追蹤人數僅約180萬，隨著比賽期間頻繁更新，短短一個多月便飆升至500萬，正式成為MLB社群人氣王。

2023年底大谷翔平宣布加盟道奇後，追蹤人數持續暴漲，去年1月突破700萬、推出大谷搖頭娃娃公仔後達800萬，如今正式跨越1,000萬門檻。而大谷效應也讓道奇隊官方帳號粉絲數暴增近200萬，從原本的340萬提升至571萬，超越紐約洋基的410萬，成為全聯盟最受關注球隊。

大谷翔平於前年12月與道奇簽下10年、7億美元的天價合約，讓球隊與球星雙雙成為焦點。體育評論員喬龐普里亞諾（Joe Pompliano）指出，大谷加盟當天，道奇IG追蹤數首次超越洋基，象徵新時代的開始。如今隨著道奇完成二連霸、山本由伸強勢封神、大谷翔平人氣再創高峰，球迷們也期待明年經典賽重新點燃棒球熱潮。