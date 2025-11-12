道奇再鎖定日本球員？球隊總管回應：「好球員不分國籍！」

完成二連霸後，道奇仍持續尋找能強化陣容的新戰力。圖／翻攝自X@Dodgers

道奇總經理Brandon Gomes出席GM會議時表示，球隊將持續在自由市場上積極補強，不排除再簽下日本球員。Gomes強調「好球員不分國籍」，若有日本球員能幫助球隊奪冠，「那就太棒了」。在完成二連霸後，道奇仍尋求提升戰力，關注亞洲市場的動向。

道奇總經理Brandon Gomes出席在拉斯維加斯舉行的GM會議時表示，球隊將持續積極參與自由市場競爭，不排除再度簽下日本球員。Gomes笑著說：「好球員不分國籍，我們都喜歡。如果剛好是日本人，那就太棒了。」

廣告 廣告

今年休賽季，日職多位球星，包括巨人岡本和真、養樂多村上宗隆、西武高橋光成與今井達也等人，皆預計透過入札制度挑戰大聯盟，加上行使海外FA權的選手，日本球員在市場上成為焦點。Gomes強調，最終仍會依市場狀況與球隊需求決定，「只要能幫助我們奪冠，不論哪個國家都會考慮。」

完成二連霸後，道奇仍持續尋找能強化陣容的新戰力。Gomes說：「日本球員的職業態度與表現令人印象深刻，我們會討論所有能讓球隊變得更好的可能性。接下來就順其自然。」



回到原文

更多鏡報報導

道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊

MLB年度最佳教頭出爐 守護者與釀酒人主帥二連霸 寫下大聯盟新紀錄

旅美好手陽念希增肌後球速更快 盼趕快追上鄧愷威腳步 分享旅美趣事