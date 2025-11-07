道奇執行Max Muncy合約選項 牛棚戰力續留瞄準三連霸
洛杉磯道奇今（7）日執行三壘手Max Muncy的2026年球隊選擇權，據ESPN報導，Muncy將繼續隨隊挑戰明年三連霸。隨著Clayton Kershaw退休，Muncy也成為陣中資歷最深的球員。
Muncy在2017年被奧克蘭運動家釋出後，以小聯盟合約加盟道奇，隨即脫穎而出。從2018年至2025年，例行賽累積.843 OPS、209轟與587分打點，並展現穩定的選球與長打能力。季後賽方面，Muncy生涯累積16支全壘打，超越Justin Turner與Corey Seager（各13支），成為隊史新紀錄保持人。
道奇同時也執行左投Alex Vesia的355萬美元選擇權。29歲的Vesia因家庭狀況狀況缺席世界大賽，但本季仍是牛棚主力之一，59.2局送出80次三振、22次保送，防禦率3.02。
此外，道奇指定讓渡（DFA）前明星投手Tony Gonsolin。31歲的Gonsolin近兩年飽受傷勢困擾，本季僅先發7場就因手肘手術報銷，2024年也因Tommy John手術整季缺席。Gonsolin在2022年締造生涯代表作，開季11連勝、防禦率2.02，最終以16勝1敗、防禦率2.14。
更多鏡報報導
無人能擋！大谷翔平奪第4座銀棒獎 超越鈴木一朗創日本球員新紀錄
道奇王朝的「黃金連結」！Kershaw三冠光榮退役 大谷接班延續洛城霸權
可愛到融化！封王遊行超萌亮點 道奇捕手女兒化身「小天使」掀粉絲暴動
其他人也在看
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
柯敬賢專訪》想為台灣打WBC經典賽！ 柯敬賢：我們不是一個很小的國家
MLB美國職棒大聯盟道奇隊台灣好手柯敬賢，目前還在小聯盟1A努力，他今年遇到不少困難跟挑戰，不過他近期回到台灣接受《TSNA》專訪，除了暢談心中的想法，並希望明年有機會入選中華隊，「想接到電話」，希望在經典賽幫助台灣奪冠，「想讓大家知道我們不是一個很小的國家」。TSNA ・ 1 小時前
赴美首年就奪冠！領大聯盟底薪的佐佐木朗希分紅金額曝光
今年剛從日本職棒（NPB）轉戰大聯盟舞台的洛杉磯道奇「令和怪物」佐佐木朗希，首年雖投得跌跌撞撞，所幸季後賽前夕重返大聯盟，並在季後賽繳出好表現，本季拿著大聯盟底薪打球的他有望在奪冠後獲得一筆接近他年薪的「獎金」。太報 ・ 1 天前
MLB》藍鳥與世界大賽冠軍的距離！只差「十億分之一秒」
多倫多藍鳥隊在世界大賽第7戰，9局下一出局滿壘，Isiah Kiner-Falefa利用二壘滾地球滑回本壘時，被判封殺出局，透過攝影記者的照片，只差「十億分之一秒」藍鳥隊就可以拿到世界大賽冠軍。TSNA ・ 1 天前
中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！
富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士自由時報 ・ 13 小時前
CPB上海隊徽撞中信兄弟引象迷不滿 蔡其昌：密切關注將請球團說明
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 中國首個以城市單位運作的職業棒球賽事「CPB中國棒球城市聯賽」，預計2026年起舉辦短期賽事，但有網友發現其中「上海兄弟」隊徽設計與台灣中職「中信兄弟」隊徽高度相似，恐引發品牌混淆，引發台灣象迷不滿。對此，中華職棒會長、立委蔡其昌今（5）表示，職棒聯盟半年前就注意到這個問題，將請中信球團來說明；他強調，球迷權益很重要...匯流新聞網 ・ 1 天前
上海兄弟風波延燒球迷氣炸「剪卡」！中國聯賽「這規定」讓台灣人看了超不爽
體育中心／綜合報導中國棒球城市聯賽（CPB）即將於明年開打，不過創始5支球隊中，卻因為「上海兄弟」與中職中信兄弟隊名以及隊徽都十分相似，而引起台灣球迷熱議，部分球迷甚至做出「燒帽」、「剪卡」的激烈舉動。更有網友發現，CPB規章中的「一個規定」相當令人匪夷所思，讓台灣人看了非常不高興。FTV Sports ・ 1 天前
宇宙道奇可望組成「日籍3+1=4本柱」？美媒：怎麼可能不去搶金永昇太啦
體育中心／綜合報導日本強投今永昇太，正式宣布與小熊分道揚鑣進入自由市場，根據美國媒體《運動畫刊》指出，在已經擁有三位日籍投手大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希的狀況下，道奇有很大機會加入展場搶金永昇太，組成「日本3+1=4本柱」。FTV Sports ・ 4 小時前
不只中信兄弟！中國棒球聯賽3隊logo都超眼熟 台灣又一隊被抄襲
中國新創職棒聯盟「中國棒球城市聯賽」（China Professional Baseball，簡稱CPB）9月底成立，明年1月即將開打，卻因「上海兄弟」隊徽撞臉中職CPBL中信兄弟，以及聯盟規章明定每隊「台港澳球員至少10人」在台引起討論。如今網友更發現，CPB聯盟其他隊伍的隊徽同樣分外眼熟，致敬意味相當濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
全場以為他丟回去了！藍鳥球迷「神換球」留九局追平轟 準備拍賣賺翻
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第七戰，道奇靠著兩發全壘打逆轉拿下世界冠軍，巧合的是這兩轟正好落入一對藍鳥球迷父子手中，如今他們要將球放上拍賣平台。怪的是父親第一時間在藍鳥球迷鼓譟下，就已將球丟回場內，怎麼還有球能拍賣?原來他早已預料到狀況，並「偷天換日」成功保留住真正的全壘打球。FTV Sports ・ 1 天前
天公疼道奇！第六戰「關鍵卡牆」機率多低 牆下測試：用手丟十分鐘也難
體育中心/蔡晴景報導世界大賽第六戰，聽牌的藍鳥在九局下半壘上有人情況下，由巴傑（Addison Barger）敲出左中外野長打，卻因為卡在全壘打牆夾縫形成場地規則二壘安打，錯失追平機會。身兼WBC美國隊總教練的球評迪羅薩（Mark Derosa）親自來到牆下測試「卡牆機率」，得出結論引起熱議。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》道奇被嗆「花錢買冠軍」！前NFL球星轟：棒球太無聊
剛在世界大賽完成二連霸的洛杉磯道奇隊，季前不吝嗇的砸錢補強獲得成效，卻在順利奪冠後遭受批評。前NFL費城老鷹明星中鋒傑森凱爾西（Jason Kelce）在個人Podcast節目《New Heights》中直言，道奇只是「花錢買冠軍」，一番言論立刻在美國體壇掀起熱議。中時新聞網 ・ 16 小時前
日職「兩大重砲」挑戰大聯盟引發搶人大戰？美媒預測合約有望拿到49億
體育中心／徐暐喆報導MLB美國職棒進入休賽季，日職本季有兩位重砲手村上宗隆、岡本和真不約而同將透過「入札制度」前進美國挑戰最高殿堂，美媒也預測兩人的合約價值。FTV Sports ・ 1 天前
MLB》道奇隊2連霸冠軍球下落不明？ Freeman透露已交給Roberts
洛杉磯道奇隊奪得世界大賽第7戰，歷經延長11局的激戰後成功奪得二連霸，決定勝負的「最後一球」終於確定它的下落。TSNA ・ 1 天前
有夠「象」！中國職棒「上海兄弟」隊徽惹怒球迷 蔡其昌說話了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導中國新創棒球聯賽「中國棒球城市聯賽」（CPB）預計明年開打，不過當中一支球隊「上海兄弟」，背後傳出是中信集團贊助，其隊徽與台灣球隊「中信兄弟」十分神似，引發球迷強烈不滿，接連砲轟「噁心」、「吃相難看」。對此，民進黨立委、中華職棒會長蔡其昌今（5）日表示，將請中信球團說明。民視 ・ 1 天前
鐵捕史密斯世界大賽蹲73局史上最多！道奇神獸盛讚「毫無疑問是超級巨星」
洛杉磯道奇在世界大賽以4勝3敗擊敗多倫多藍鳥，完成2連霸壯舉，繼1998至2000年紐約洋基的3連霸後首度有球隊完成連霸，也是21世紀第一次，除了榮獲MVP的山本由伸外，美媒《Sports Illustrated》也盛讚正捕手史密斯（Will Smith）的貢獻相當重大，尤其他系列賽中蹲捕局數高達73局，是世界大賽史上的最多紀錄，連今年球季結束就要退休的塞揚強投柯蕭（Clayton Kershaw）也都讚他，「毫無疑問是超級巨星」。太報 ・ 20 小時前
中職》富邦悍將人事大異動 後藤光尊接一軍總教練、陳昭如出任領隊、林威助升任執行副領隊
富邦悍將棒球隊11月6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第3任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。Yahoo奇摩運動 ・ 21 小時前
「不死鳥」郭泓志退役7年要復出了！網瘋點名這隊伍
體育中心／李汶臻報導前旅美名將郭泓志征戰美國職棒大聯盟（MLB）時期，曾入選2010年美國職棒大聯盟明星賽，成為台灣選手第一人。職業生涯開過9次刀，面對醫生多次勸他別再打了，仍不輕言退休，因此被封為「不死鳥」。2018年、時年37歲的他因身體不適開刀移除腫瘤，之後宣告職棒生涯落幕。7年來開啟斜槓退役人生的他，日前透過社群拋出震撼宣布，鬆口復出打算，貼文曝光吸引大批粉絲湧入留言並瘋猜可能的去向，其中「這支隊伍」被眾多網友點名。FTV Sports ・ 1 天前
中職／桃猿二軍宿舍爆環境不佳 吉力吉撈・鞏冠點出比小聯盟差
樂天桃猿近期爆出二軍宿舍環境不佳的消息，5日的頒獎典禮上，球員工會理事長吉力吉撈・鞏冠也談到有關桃猿宿舍的消息，表示味全龍的二軍宿舍是有管理和吃住照顧，他也點出過去在小聯盟討生活時，宿舍環境比桃猿二軍的照片還好。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB/世界大賽G7挨超前轟痛失冠軍 比伯決定續留藍鳥
多倫多藍鳥先發投手比伯（Shane Bieber）在世界大賽第七戰挨轟吞下敗投，無緣幫助球隊奪冠，不過今（5日）媒體報導，他決定執行合約選擇權，明年將繼續留在藍鳥效力。中天新聞網 ・ 1 天前