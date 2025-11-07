道奇執行Max Muncy合約選項 牛棚戰力續留瞄準三連霸

洛杉磯道奇今（7）日執行三壘手Max Muncy的2026年球隊選擇權。圖／翻攝自X@Dodgers

洛杉磯道奇今（7）日執行三壘手Max Muncy的2026年球隊選擇權，據ESPN報導，Muncy將繼續隨隊挑戰明年三連霸。隨著Clayton Kershaw退休，Muncy也成為陣中資歷最深的球員。

Muncy在2017年被奧克蘭運動家釋出後，以小聯盟合約加盟道奇，隨即脫穎而出。從2018年至2025年，例行賽累積.843 OPS、209轟與587分打點，並展現穩定的選球與長打能力。季後賽方面，Muncy生涯累積16支全壘打，超越Justin Turner與Corey Seager（各13支），成為隊史新紀錄保持人。

道奇同時也執行左投Alex Vesia的355萬美元選擇權。29歲的Vesia因家庭狀況狀況缺席世界大賽，但本季仍是牛棚主力之一，59.2局送出80次三振、22次保送，防禦率3.02。

此外，道奇指定讓渡（DFA）前明星投手Tony Gonsolin。31歲的Gonsolin近兩年飽受傷勢困擾，本季僅先發7場就因手肘手術報銷，2024年也因Tommy John手術整季缺席。Gonsolin在2022年締造生涯代表作，開季11連勝、防禦率2.02，最終以16勝1敗、防禦率2.14。



