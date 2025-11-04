道奇封王遊行 大谷翔平：我已在想三連霸

道奇慶祝封王，大谷翔平致詞感謝球迷。圖／翻攝自MLB YouTube

洛杉磯道奇隊今（4日）舉行盛大的市區冠軍遊行，慶祝他們成為25年 來，首支贏得世界大賽二連霸的球隊。球星大谷翔平在巴士上接受外媒採訪時，已將目光投向未來：「我已經在想第三次奪冠時，我們又會怎麼慶祝了。」

大谷翔平與妻子真美子一同參加遊行，她也拿手機拍下丈夫的畫面。這與去年大谷翔平抱著愛犬Decoy參加遊行的畫面有所不同。大谷翔平說：「能贏得比賽，並被這些了不起的球迷包圍，真是太棒了。我正全心享受這一切。」。

總教練Dave Roberts在巴士上高舉著聯盟主席獎盃，遊行路線上擠滿了穿著藍色衣服、揮舞旗幟的道奇球迷。人群中許多人高舉著「B 2 B」（Back-to-Back）的手寫標語。Freddie Freeman說：「（球迷）感覺幾乎是去年的兩倍。這些球迷太瘋狂了。能成為其中一員真是太棒了。」。

榮獲世界大賽MVP的山本由伸，穿著「世界大賽冠軍」的黑色T恤、戴著太陽眼鏡和反戴的棒球帽，向球迷揮手致意。他透過翻譯表示：「我熱愛與隊友們分享這一切的時刻。」。投手Blake Snell則在車上比出「6-7」的手勢，代表球隊在G6和G7擊敗了多倫多藍鳥隊。

球員的家人們也在巴士上，包括剛宣布退休的傳奇投手Clayton Kershaw和他的四個孩子。Kershaw將他18年的職業生涯全部奉獻給了洛杉磯。他說：「這是結束（生涯）最完美的方式。道奇對這座城市意義非凡，能在球迷面前做到這一切，對我和球隊來說都意義重大。」。

赤裸上身的Kike Hernández則拿著攝影機拍攝人群，並高喊：「贏家就是會贏。我希望所有道奇球迷都玩得開心，你們值得這一切。今年你們一路相挺，而我們再次奪冠，這一切都屬於你們。」



