道奇封王遊行 25萬人擠爆洛城

道奇的勝利大遊行，滿天藍白紙花飄散，歡樂氣氛久久不散。（路透）

本報綜合外電報導

道奇奪世界大賽冠軍，在洛杉磯大遊行，共有25萬人走上街頭，同聲慶，今年加州歷經野火肆虐、移民執法引發的政治動盪，總教練羅伯茲說，道奇代表這座城市的每一個人「我們強悍、熱情與堅韌。」

道奇連2年奪得世界大賽冠軍，締造美國職棒25年來的首次連霸王朝，全隊登上雙層巴士在洛杉磯市中心遊街，2.7公里走了45分鐘，在滿天藍白紙花飄散下，沿路接受球迷英雄式歡呼。

遊行隊伍最終抵達道奇球場，總教練羅伯茲上台講話時，談到道奇隊的精神代表這座城市。他說「我們每次上場比賽前，球員們看著鏡子裡的自己，我們看到的是你們每一個球迷。」

廣告 廣告

大谷翔平坐在花車上遊行，他妻子田中真美子陪同，並且充當他的攝影師。（路透）

洛杉磯今年初歷經大規模野火災情，1萬2000棟房屋遭到燒毀；6月起移民暨海關執法局擴大執法，引發連日抗爭；「洛杉磯時報」標題指出，道奇這一冠軍為洛杉磯動盪的2025年振奮士氣，藉由運動比賽，不同族裔、不同國籍的人們都凝聚在一起。

最冠軍隊伍行進時，人群喊起日文「謝謝」向世界大賽MVP山本由伸致謝。山本由伸在道奇球場向球迷講話時，罕見用英語致詞他用英語對球迷說「輸球，不在我們的選項當中！我們一起做到了！我愛道奇，我愛洛杉磯！」

二刀流球星大谷翔平加入道奇之後連2年奪冠，他上台的時候也用英語向球迷喊話「你們是世界上最棒的球迷，我準備好了明年要再拿一枚冠軍戒指。」

宣告季後退休的老將柯蕭他感謝球迷18年來的支持，「我曾說我是一輩子的道奇人，今天我可以說，我是一輩子的冠軍。」

巧的是昨也是令和怪物佐佐木朗希的生日，隊長羅哈斯特別祝他生日快樂，並且播放佐佐木登場的音樂，害羞的佐佐也跟著音樂舉手搖擺跳舞，歡度生日。