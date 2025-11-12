道奇工具人帶傷助球隊衛冕 下週手術預計明年春訓歸隊

Tommy Edman將進行腳踝手術。圖／翻攝自X@DodgersNation

洛杉磯道奇工具人Tommy Edman將在下週接受右腳踝手術，總管Brandon Gomes於大聯盟總管會議上向媒體證實此消息。

Gomes表示，Edman有望趕上明年春訓。他透露，這位工具人自2024年球季中仍效力聖路易時，就受到腳踝傷勢困擾，但仍持續上場。該年他於7月被交易至道奇，並在國聯冠軍賽獲選為MVP。

在今年世界大賽中，Edman打擊表現不佳，7場比賽僅繳出0.143打擊率，但他在二壘與中外野多次作出關鍵防守，為道奇成功衛冕立下功勞。

Gomes指出：「他的腳踝問題已困擾一段時間，但他非常堅強，仍持續為球隊上場，表現出色。現在動手術處理會比較好，希望明年能徹底擺脫這個問題。」

Edman去年休賽季與道奇簽下5年總值7,400萬美元（約新台幣23.5億元）的合約，是球隊近年重要的多功能戰力之一。



