道奇左投費西亞缺席世界大賽！沉痛宣布「剛出生女兒過世」：當小天使了

道奇左投費西亞宣布女兒過世。（圖／翻攝IG／alexvesia）

道奇今年擊敗藍鳥奪下世界大賽冠軍，不過系列賽開打前，球團宣布費西亞（Alex Vesia）因為家庭因素缺席，如今他也公開原因。洛杉磯道奇左投費西亞在Instagram發文透露，年幼的女兒在10月底不幸過世。他以沉重的語氣表示，「我們的小天使，我們永遠愛妳」，消息一出引發棒球圈廣泛哀悼。

費西亞在貼文中指出，女兒絲特玲索兒費西亞（Sterling Sol Vesia）於10月26日離世。他寫道：「言語無法形容我們此刻的痛苦，但我們會永遠將她放在心中，珍惜與她共度的每一分每一秒。」

作為道奇牛棚的主力左投，費西亞本季在例行賽出賽68場，防禦率為3.02，貢獻26次中繼與5次救援；在季後賽中也登板7場，累積4.2局投球並送出4次三振，防禦率為3.86。雖然未能參戰世界大賽，但道奇隊在比賽期間仍透過實際行動表達支持。牛棚投手們的球帽上，在世界大賽標誌旁繡上他的背號「51」，藍鳥隊部分球員也手寫「51」致意，表達對費西亞的支持與關懷。

費西亞感謝道奇球團在艱難時刻提供支持與理解，「如果沒有棒球這個大家庭的陪伴，我們無法撐過這一切。」他也特別向道奇球迷、藍鳥隊與廣大球迷表達感激之意，「我們收到了你們的訊息與留言，這給我們帶來了許多安慰。」

費西亞的妻子凱拉（Kayla Vesia）今年4月宣布，她和丈夫將迎來夫妻倆的第一個孩子，甚至在世界大賽前夕，她也曾PO出自己挺著孕肚在球場與丈夫的合照，從肚子大小來看，距離寶寶預產期應不遠，沒想到最終卻傳出噩耗。

世界大賽開打前夕，道奇球團上個月24日宣布，「我們懷著沉重的心情告訴大家，Alex Vesia目前暫時離隊，與妻子凱拉一同面對極為私人的家庭事務。整個道奇組織都在為維西亞一家送上關心與祝福，未來將在適當時機再提供進一步說明。」

10月中凱拉挺著孕肚在球場與費西亞合照。（圖／翻攝IG／babyy_vesia）

