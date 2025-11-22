道奇捐贈5000元 華埠服務中心發放食物補給助長者

因應政府糧食券延遲發放，許多民選官員與企業近來紛紛動員，為弱勢家庭提供緊急支援。今年，洛杉磯道奇隊擴大感恩節社區補助，在加州參議員Maria Elena Durazo協調下，捐贈5000美元給華埠服務中心（CSC）。CSC於18日在其位華埠的行政大樓向約130位低收入長者發放食物補給。

參議員Durazo表示，很高興能透過道奇隊的善款協助華埠長者。她指出，糧食券延宕，讓許多弱勢家庭陷入困境，「現在是大家一起伸出援手的時刻」，她也將持續為社區爭取更多資源。

廣告 廣告

CSC政府暨社區關係事務長馬劉愛瓊（Daisy Ma）感謝Durazo長期支持。她說，這筆補助讓CSC得以為每位長者準備約40磅的補給品，每袋包含約20項食材。

更多世界日報報導

華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾

6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死

Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑