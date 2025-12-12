道奇日籍三本柱缺一！山本由伸確定參戰WBC 佐佐木朗希缺席原因曝

明年的WBC，山本由伸將代表日本隊出戰。（圖／達志／美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊兩位日本王牌投手的世界棒球經典賽（WBC）動向終於確定，其中剛在世界大賽奪下最有價值球員（MVP）的山本由伸將代表日本隊出戰，而本季因傷缺席大部分賽事的佐佐木朗希則因健康因素無緣參加。

根據日媒報導，山本由伸在剛結束的世界大賽中展現傳奇級表現，包含在關鍵第七戰中於「中立日」登板，助球隊完成二連霸霸業。面對即將到來的經典賽，道奇球團尊重山本的參賽意願，最終同意放行。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）先前在冬季會議中提到，「特別是山本，我們必須從整個賽季角度來謹慎看待。」不過考量山本目前沒有傷病紀錄，球團阻止其參賽的困難度相對較高。

山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希，是道奇日籍三本柱。（圖／達志／美聯社）

山本的出賽安排與投球管理，將由道奇與日本隊共同協調。依照日本隊監督井端弘和的規畫，包括山本與同隊球星大谷翔平在內的旅美球員並不會從美國直接集合，而是從日本當地加入國家隊。兩人剛締造大聯盟世界大賽二連霸紀錄，未來也將肩負日本隊「雙王牌」重任，力拚連霸榮耀。

相較之下，佐佐木朗希的狀況較為複雜。本季他在道奇隊因右肩夾擠傷勢進入60天傷兵名單，因而缺席約四個月的賽程。儘管佐佐木本人積極表達參賽意願，道奇球團基於健康考量，最終婉拒他參加經典賽的請求。

道奇棒球部總裁弗萊德曼（Andrew Friedman）日前與井端監督會面，雙方在充分溝通後確定佐佐木將不列入WBC名單。球團人士指出，依大聯盟規定，曾進入60天傷兵名單的球員，球隊有權阻止其參賽，加上佐佐木自日職生涯起便受肩傷影響，提前投入經典賽實戰恐增高再度受傷風險。

儘管佐佐木在季後賽中以後援身份亮眼表現，成為道奇二連霸過程中的要角之一，但球團已規畫明年春訓讓他從先發重建投球動作並穩定狀態。羅伯斯日前於日本節目中也坦言：「如果佐佐木在WBC投球，我會相當驚訝。」顯示球團對其體能與未來調整已有明確考量，不希望讓他在春訓前就承受過高比賽強度。

