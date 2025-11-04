道奇洛杉磯封王遊行！大谷偕愛妻真美子現身 嗨喊「明年再拿一冠」

美國職棒世界大賽日前結束，道奇隊和藍鳥隊精彩七戰讓球迷沸騰，最終道奇衛冕奪冠，完成二連霸，3日上午球隊回到洛杉磯舉辦封王遊行，當家球星大谷翔平更喊話「明年再拿一枚冠軍戒指」！

道奇隊美國時間3日在洛杉磯舉行封王遊行，球員、教練和隊職員在巴士上接受歡呼，道路兩旁都被球迷塞爆，大谷翔平也帶著愛妻真美子和球迷分享封王的喜悅，奪冠功臣山本由伸和佐佐木朗希也不斷向球迷揮手致意。

道奇在洛杉磯舉行封王遊行，冠軍功臣之一的山本由伸和球迷打招呼。圖／路透社

廣告 廣告

遊行路線大約2.7公里長，隊伍最後回到道奇球場舉行封王派對，大谷翔平特別用英文發表感言，更表示，「已經準備好明年再拿下一枚冠軍戒指」。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

道奇回洛杉磯了！山本由伸捧冠軍金盃下機 封王遊行週二登場

MLB／超狂！山本由伸一人拿世界大賽系列賽3勝 無懸念獲選MVP

世界大賽／山本燃燒連投2天！G7神後援關門 道奇二連霸創21世紀首見